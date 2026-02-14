Alex Vinatzer sconsolato: “Avevo il colpo in canna…Neve sulla lente, ci riprovo in slalom”

Non può che esserci rammarico per Alex Vinatzer. Dopo una partenza oltremodo positiva, l’azzurro è uscito fuori pista in occasione della seconda manche del gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vanificando così ogni possibilità di conquistare una medaglia.

Precisamente il nostro portacolori aveva inaugurato la prova in modo promettente, raccogliendo un vantaggio di 0.59 al primo intermedio; successivamente si è però inclinato in una curva verso destra, scivolando e salutando così anzitempo la gara. Una volta arrivato in zona mista, l’azzurro ha analizzato brevemente quanto fatto

“Credo di aver portato fuori una bella velocità – ha detto Vinatzer ai microfoni di Rai Sport – devo riguardare il video perché in pista vedevo molto poco, avevo neve sulla lente. Penso di aver preso male il segno, in un attimo sono andato via. La neve era bella, avevo poca visibilità. Contava solo la medaglia: un errore così mi dispiace, sapevo di avere il colpo in canna per poter fare una rimonta, però alla fine non l’ho fatta“:

Vinatzer ha poi aggiunto: “Slalom? Adesso mi calmo un po’, poi cercheremo di fare un buon allenamento domani. La gara parte da zero, ci si prova“.