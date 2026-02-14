Milano Cortina 2026OlimpiadiSnowboardSport in tvSport Invernali
A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, azzurri in gara, streaming
Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entreranno a breve nella seconda settimana di gare. Tante ancora le medaglie in palio nelle sedici discipline presenti. L’Italia tenterà di ampliare il suo già ricco medagliere, cercando in questi giorni di superare i venti metalli ottenuti a Lillehammer nel 1994. L’occasione di un altro podio potrebbe presentarsi domani, in occasione delle prove dello snowboard.
Domenica 15 febbraio andrà infatti in scena la gara a squadre dello snowboard cross. L’Italia, dopo il grande bronzo ottenuto da Michela Moioli nella prova femminile, cerca un’altra medaglia. Nel 2022, a Pechino, l’azzurra, in compagnia di Omar Visintin, riuscì a conquistare un ottimo argento. L’obiettivo dei due azzurri è quindi chiaro, cercare di ripetersi anche in casa.
Come vedere lo snowboard cross in tv? La diretta tv della gara sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 digitale terrestre), in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Amazon Prime Video, HBO Max. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale dell’evento per non perdervi neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Domenica 15 febbraio
13.45 Snowboard cross a squadre Quarti di finale – Diretta tv Rai Sport
14.15 Snowboard cross a squadre Semifinali – Diretta tv Rai Sport
14.35 Snowboard cross a squadre Small Final – Diretta tv Rai Sport
14.40 Snowboard cross a squadre Big Final – Diretta tv Rai Sport
ITALIANI IN GARA
Snowboard cross a squadre – Italia (i nomi degli atleti non sono ancora stati resi noti)
SNOWBAORD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.40
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Amazon Prime Video, HBO Max
Diretta Live testuale: OA Sport
