A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, azzurri in gara, streaming

Prosegue a gonfie vele la prima settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La squadra azzurra ha già messo in cassaforte le prime 9 medaglie di questa spedizione ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove gioie per il Bel Paese. Tra le tante discipline incluse nella rassegna che esordiranno a breve c’è anche l’appuntamento con l’Halfpipe snowboard.

Nella giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, si terranno infatti le qualificazioni maschili e femminili che delineeranno la composizione delle rispettive finali. Tra le donne, la statunitense Kim Chloe cercherà il secondo titolo olimpico dopo Pechino, in una gara che non presenta azzurre al via. In campo maschile, invece, l’italiano Louis Philip Vito III punterà a qualificarsi per l’ultimo atto in programma venerdì.

Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv? Le qualificazioni donne saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 dalle 10.30. Per gli uomini, invece, la programmazione verrà definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport. Lo streaming sarà disponibile su Rai Sport, Discovery Plus, Eurosport 1 (solo donne), Amazon Prime Video, HBO Max, DAZN.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Mercoledì 11 febbraio

10:30 Snowboard Halfpipe donne Qualificazione – Diretta tv su Rai 2

10:30 Halfpipe donne Qualificazione Manche 1 – Diretta tv su Rai 2 11:27 Halfpipe donne Qualificazione Manche 2 19:30 Snowboard Halfpipe uomini Qualificazione 19:30 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1 20:27 Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2

ITALIANI IN GARA

Qualificazioni Halfpipe uomini – VITO III Philip Louis

SNOWBOARD MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERELO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 (prima manche donne). Per gli uomini la programmazione verrà definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Sport, Discovery Plus, Eurosport 1 (solo donne), Amazon Prime Video, HBO Max, DAZN

Diretta Live testuale: non prevista