Short track, staffetta maschile ai piedi del podio nei Mondiali junior a Salt Lake City

Andata in archivio l’ultima giornata di finali dei Mondiali junior di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval di Salt Lake City (Stati Uniti), si sono assegnati i titoli rimanenti nello schedule previsto. L’Italia era presente alla rassegna iridata con una spedizione di otto atleti, suddivisi in maniera perfettamente equilibrata tra settore maschile e femminile.

Nel comparto maschile sono scesi sul ghiaccio Filippo Pezzoni, Massimiliano Picchiarelli, Aaron Van Quang Pietrobono e Daniele Zampedri, mentre a rappresentare i colori azzurri al femminile sono state invece Sara Martinelli, Sara Merazzi, Beatrice Paglia e Nina Trabucchi.

La compagine tricolore ha flirtato con la medaglia nella staffetta maschile. Dopo essere giunto secondo nella propria batteria, alle spalle della Cina, il quartetto tricolore si è qualificato per la finale piazzandosi dietro al Giappone in semifinale. Nell’atto conclusivo, Zampedri, Pietrobono, Picchiarelli e Pezzoni hanno terminato in quarta posizione, alle spalle di Cina, Giappone e Stati Uniti.

Nella staffetta mista, il team composto da Merazzi, Zampedri, Paglia, Pietrobono si è classificato secondo in batteria, avanzando in semifinale. Qui, con l’innesto di Pezzoni al posto di Pietrobono, gli azzurri sono giunti terzi, battuti al fotofinish dal Canada. In finale B è arrivata un’affermazione, che ha portato al sesto posto complessivo.

Nelle prove individuali, Merazzi ha raggiunto i quarti di finale nei 500 metri femminili, non andando oltre. Tutti gli altri azzurrini impegnati nella medesima distanza, nonché nei 1.000 metri maschili e nei 1.500 femminili, non hanno superato il taglio dei ripescaggi.