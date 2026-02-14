A che ora lo sci di fondo domani in tv, Olimpiadi 2026: staffetta maschile, programma, streaming

Lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina prosegue con una delle gare che da sempre hanno scritto la storia di questa disciplina: si corre la staffetta 4×7,5 chilometri maschile, distanza accorciata rispetto alla solita 4×10 ed equiparata a quella femminile. La gara si svolgerà come sempre a Tesero, in Val di Fiemme, ed inizierà alle 12:00.

Nell’edizione di Pechino 2022, sulla distanza della 4×10 chilometri, la Russia, nominata allora come Comitato Olimpico Russo, aveva conquistato l’oro precedendo la Norvegia e la Francia. L’Italia (quartetto formato da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Davide Graz) aveva chiuso la propria performance in ottava posizione.

In una gara nella quale la Norvegia parte come candidata principale per il titolo e la Francia si propone come sua rivale più credibile, gli azzurri potrebbero inserirsi nella lotta per il podio. La rappresentativa tricolore dovrebbe schierare Davide Graz ed Elia Barp nelle frazioni a tecnica classica, mentre Martino Carollo e Federico Pellegrino correranno le due a tecnica libera. L’Italia non conquista infatti una medaglia nella prova a squadre dall’edizione di Torino 2006 quando il quartetto Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi aveva concluso la 4×10 chilometri con lo straordinario trionfo finale.

La staffetta maschile si disputerà domani a partire dalle ore 12:00. Rai 2 trasmetterà la gara in diretta fino alle 13:00, RaiSport HD trasmetterà le fasi finali dalle 13:00 alle 13:40. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 12:10 alle 13:15), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 12:00 staffetta 4×7,5 chilometri maschile – Tesero Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv Rai 2 (fino alle 13:00) e RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:40)

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle 13:00) e RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:40)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 (dalle 12:10 alle 13:15), DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport