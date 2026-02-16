Combinata nordicaMilano Cortina 2026OlimpiadiSci NordicoSport in tvSport Invernali
A che ora la combinata nordica domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, programma, streaming
Secondo appuntamento da medaglia per la combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani, infatti, si assegnerà il titolo sul trampolino grande. In mattinata ci sarà la prova di salto e poi nelle primissime ore di pomeriggio la prova di fondo, che porterà all’assegnazione del titolo olimpico.
Si riparte dalla splendida sfida che si è vista sul trampolino piccolo, con il successo del norvegese Jens Luraas Oftebro davanti all’austriaco Johannes Lamparter e con il terzo posto andato al finlandese Eero Hirvonen. Attenzione poi alla voglia di riscatto dei tedeschi, finiti molto indietro nella prima gara.
Impossibile parlare di zona podio per gli azzurri, che proveranno comunque ad ottenere un buon piazzamento, magari a ridosso della Top-10. In gara ci saranno Samuel Costa, tredicesimo nella prima gara, Aaron Kostner ed Alessandro Pittin.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della gara individuale su trampolino grande di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA LA COMBINATA NORDICA ALLE OLIMPIADI
Martedì 17 febbraio
10.00 Segmento di salto su trampolino grande Gundersen individuale – Eventuale diretta tv su Rai 2
13.45 Segmento di fondo 10 km Gundersen individuale – Eventuale diretta su Rai 2
PROGRAMMA COMBINATA NORDICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (da capire eventuale contemporaneità con altri eventi)
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.