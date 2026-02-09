A che ora il salto con gli sci domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 10 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, martedì 10 febbraio (dalle ore 18.45), andrà in scena l’ultimo evento su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill HS107 di Predazzo ospiterà infatti la gara a squadre miste, assegnando il terzo titolo della rassegna a cinque cerchi dopo le due competizioni individuali.

Si profila all’orizzonte una battaglia piuttosto accesa per le medaglie tra cinque delle sei superpotenze della disciplina: Norvegia, Slovenia, Germania, Austria e Giappone. Tagliata fuori sulla carta la Polonia, troppo debole nel settore femminile rispetto agli altri Paesi di vertice. L’Italia, che schiererà con ogni probabilità Annika Sieff, Martina Zanitzer e due tra Alex Insam, Giovanni Bresadola e Francesco Cecon, può ambire nella migliore delle ipotesi ad un piazzamento tra le prime otto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del salto con gli sci nella giornata di martedì 10 febbraio alle Olimpiadi 2026. La gara a squadre miste su trampolino piccolo verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (non per intero, ma tramite alcuni collegamenti sporadici); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e dalle 20.00 anche su Eurosport 2 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 10 febbraio

17.30 Salto di allenamento gara a squadre miste su trampolino piccolo

18.45 Gara a squadre miste su trampolino piccolo – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (tramite alcuni collegamenti sporadici).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; la seconda serie anche su Eurosport 1 e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SALTO CON GLI SCI DOMANI

Gara a squadre miste su trampolino piccolo: quartetto da definire.