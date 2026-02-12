Milano Cortina 2026OlimpiadiPattinaggio ArtisticoSport in tvSport Invernali
A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, italiani in gara, streaming
Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà venerdì 13 febbraio, quando verranno assegnate le medaglie del singolo maschile. Dopo la disputa dello short program, l’appuntamento è con il free program, al termine del quale sarà delineata la classifica e conosceremo il podio. L’appuntamento è per le ore 19.00, l’Italia spingerà Daniel Grassl, quarto dopo il programma corto e pronto a dare la caccia al bronzo nella gara che dovrebbe vedere il dominio di Ilia Malinin.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (venerdì 13 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
Ore 19.00 Free program maschile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport
PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1 e DAZN dalle ore 21.000; Discovery Plus e HBO Max in versione integrale, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI DOMANI
Venerdì 13 febbraio
Ore 19.00 Free program maschile a Milano (Italia): Daniel Grassl, Matteo Rizzo