A che ora il bob domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, programma, streaming

Domani, martedì 17 febbraio, sarà un’altra giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista intitolata ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, infatti, vedremo l’assegnazione del titolo per quanto riguarda il bob a 2 maschile, mentre nel corso della prima parte del pomeriggio inizierà il percorso del bob a 2 femminile con le prime due manche di allenamento.

Quale sarà il programma della giornata? Domani, martedì 17 febbraio, si inizierà alle ore 14.00 con la prima prova in vista della gara di bob a 2 femminile. Immediatamente a seguire si tornerà in azione per la seconda. Ricordiamo che il percorso di allenamento comprenderà la bellezza di sei prove. Alle ore 19.00, invece, prenderà il via il piatto forte della giornata, ovvero la terza manche della gara di bob a 2 maschile. Alle ore 21.05, invece, toccherà alla quarta ed ultima che andrà ad assegnare le medaglie.

Cosa dovremo attenderci da queste due gare? Nella gara di bob a 2 maschile, invece, tutto sembra portare verso l’ennesimo duello in salsa teutonica tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner, con il nostro Patrick Baumgartner che sarà chiamato alla grande impresa per puntare al podio olimpico. Nella gara di bob a 2 femminile, invece, torneranno in azione le protagoniste che già abbiamo visto all’opera nel monobob, pronte a battagliare nuovamente per il podio con i Cinque Cerchi.

Come seguire gli eventi in tv? La prima e seconda prova del bob a 2 femminile non avranno copertura live in tv o streaming. La terza e quarta manche del bob a 2 maschile saranno in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA IL BOB DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 14.00 Prima prova bob a 2 donne

A seguire Seconda prova bob a 2 donne

Ore 19.00 Terza manche bob a 2 uomini – Diretta tv su Rai2

Ore 21.05 Quarta ed ultima manche bob a 2 uomini – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA BOB: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: la terza e quarta manche del bob a 2 maschile sarà su Rai2

Diretta streaming: Eurosport 2, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport