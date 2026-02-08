Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (8 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 8 febbraio, secondo giorno in cui si assegneranno le medaglie in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si prepara a vivere una giornata da assoluta protagonista, con otto finali in programma che assegneranno le medaglie: dalla discesa libera femminile di sci alpino allo skiathlon maschile di fondo, passando per i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS di snowboard sia al maschile che al femminile, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile di slittino e il team event di pattinaggio.

Grande attesa soprattutto per la discesa libera femminile, al via alle ore 11.30 sulla suggestiva Pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. In gara ci saranno quattro azzurre, selezionate tra le sei che hanno preso parte alle prove ufficiali: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago, con due di loro che resteranno inevitabilmente escluse dalla старт list finale.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, si chiuderà invece il programma dello slittino con le ultime due manche del singolo maschile, dopo le prime discese disputate in precedenza. A difendere i colori azzurri saranno Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller, tutti determinati a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 8 febbraio

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualification run (Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle)

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualification run (Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March)

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, elimination run

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, elimination run

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone)

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile (Federico Pellegrino Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo)

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale

14.05 BIATHLON – Staffetta mista (Italia – Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro

14.46 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2 (Voetter/Oberhofer)

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschili (Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)

16.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 3 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

18.34 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche) (Marilù Poluzzi)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie d’artistico (Conti/Macii)

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche) (Marilù Poluzzi)

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile (Lara Naki Gutmann)

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche) (Marilù Poluzzi)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile (Daniel Grassl)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (8.50-22.45), Eurosport2 (10.00-12.05, 17.15-22.45), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL SINGOLO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD ALLE 9.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DEL DOPPIO FEMMINILE DI SLITTINO DALLE 14.45

LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO ALLE 17.00 E ALLE 18.30