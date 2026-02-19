24 Ore Le Mans, entry list 2026: Genesis al debutto, 18 Hypercar presenti

ACO ha presentato al pubblico l’entry list in vista dell’edizione 2026 della 24 Ore Le Mans, tradizionale round del FIA World Endurance Championship che come sempre vivremo a giugno. 62 unità sono confermate ai nastri di partenza, 18 nella classe regina che vede l’ingresso di Genesis Magma Racing al posto di Porsche Motorsport.

Come ampiamente previsto non ci saranno Porsche 963 in azione, il marchio non parteciperà neanche al prossimo Mondiale. Il brand legato a Hyundai Motorsport debutta invece nella competizione transalpina e si appresta per sfidare Ferrari, Toyota, Peugeot, Alpine, BMW, Aston Martin e Cadillac.

Rispetto al FIA WEC si aggiungerà dall’America la Cadillac n. 101 Wayne Taylor Racing di Filipe Albuqurque, Jordan e Ricky Taylor. A differenza di quanto accade negli ultimi anni non avremo invece la vettura schierata da Whelen Engineering.

General Motors condivide con Ferrari il numero di tre auto. Il marchio di Maranello riproporrà infatti oltre alla n. 50 ed alla n. 51 ufficiali la n. 83 di AF Corse, a segno lo scorso anno con Phil Hanson/Robert Kubica/Yifei Ye.

In GT non ci sarà la BMW M4 GT3 EVO n. 46 di Valentino Rossi, WRT non ha richiesto l’auto extra dopo aver perso l’edizione 2025/26 dell’Asian Le Mans Series. Tra le GT spiccano come aggiunte Ferrari n. 150 Richard Mille AF Corse di Custodio Toledo/Riccardo Agostini/Lilou Wadoux e la Mercedes n. 62 Team Qatar Iron Lynx di Abdulla Al-Khelaifi/Julian Hanses/Giuliano Alesi.

Lorenzo Patrese è stato invece scelto per supportare Dustin Blattner e Dennis Marschall, coppia che ha ottenuto l’invito automatico da ACO per la 24h Le Mans dopo aver siglato il titolo GT nell’Asian Le Mans Series 2025/26 ed il trofeo Bronze nel GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025. Il figlio di Riccardo Patrese debutterà sul Circuit de la Sarthe al volante della Ferrari 296 GT3 EVO n. 74 Kessel Racing.

Gli altri inviti da parte dell’organizzatore in base ai risultati ottenuti nel 2025 oppure nella recente Asian Le Mans Series sono stati consegnati a CrowdStrike Racing by APR ORECA LMP2, AO Racing ORECA LMP2, FORESTIER RACING VDS Racing ORECA LMP2, TF Sport Chevrolet Corvette GT3, 13 Motorsports Chevrolet Corvette GT3, CLX Motorsport ORECA LMP2, Inter Europol Competition ORECA LMP2. Tutti hanno riscattato il bonus dell’ACO tranne AO Racing che ha rinunciato ad un premio del 2025. Ricordiamo che la struttura di PJ Hyett ha primeggiato nel 2025 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (LMP2), nell’European Le Mans Series (LMP2 PRO AM) e nella 24h Le Mans (LMP2 PRO Am).

‘Lista di riserva’ per Cetilar Racing e Roberto Lacorte, secondo classificato con la propria squadra nell’ultima edizione dell’Asian Le Mans Series. Il pilota italiano è provvisoriamente iscritto insieme al figlio Nicola.