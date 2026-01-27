Zverev-Tien si è giocata da subito con il tetto chiuso: quello di Sinner è stato un caso di scuola?

E se il caso Sinner-Spizzirri avesse lasciato un segno più profondo di quanto si voglia ammettere? È una domanda che aleggia inevitabilmente sulla Rod Laver Arena, osservando come si è deciso di gestire il quarto di finale tra Alexander Zverev e Learner Tien agli Australian Open 2026.

Il tedesco ha staccato il pass per la semifinale dopo oltre tre ore di tennis ad alta intensità, imponendosi in quattro set su un Tien combattivo e mai domo. Un match di grande dispendio fisico, giocato però interamente con il tetto chiuso. Ufficialmente, la motivazione è chiara: l’Extreme Heat Protocol è scattato con l’Heat Stress Scale arrivata al livello 5, la soglia massima di allerta. Ma la sensazione è che non si tratti solo di una scelta tecnica dettata dai numeri.

La decisione di iniziare l’incontro già indoor appare come una presa di posizione preventiva, quasi una dichiarazione d’intenti. Ed è difficile non collegarla a quanto accaduto nei giorni precedenti con Jannik Sinner, mandato in campo a mezzogiorno contro Eliot Spizzirri in condizioni climatiche estreme, scatenando polemiche, interrogativi e un dibattito acceso sulla tutela della salute dei giocatori. In quel caso, il buonsenso sembrava essere arrivato in ritardo, quando il disagio era già evidente e il danno d’immagine fatto.

Con Zverev e Tien, invece, si è scelto di non correre rischi. Di anticipare il problema anziché inseguirlo. Un cambio di rotta che sa di autocritica silenziosa da parte degli organizzatori, più che di semplice applicazione del protocollo. Perché se è vero che le regole parlano chiaro, è altrettanto vero che la loro interpretazione lascia margini decisionali ampi, e spesso non neutri.

Viene allora da chiedersi se la partita di Sinner non abbia rappresentato un punto di rottura. Un campanello d’allarme che ha costretto chi governa il torneo a rivedere priorità e tempistiche, evitando di esporre altri protagonisti, soprattutto nelle fasi calde è proprio il caso di dirlo, a stress termici potenzialmente pericolosi. Una lezione appresa, forse tardivamente, ma che oggi sembra aver prodotto effetti concreti.