Australian Open 2026, il programma di domani (28 gennaio): orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il torneo procede a passo spedito verso il suo epilogo e completa l’allineamento dei tabelloni alle semifinali. L’undicesima giornata degli Australian Open propone i match dei quarti di finale della parte bassa del tabellone del torneo di singolare maschile e di singolare femminile.

L’Italia proverà a scrivere una nuova pagina di storia con i suoi due alfieri. Nel match in programma alle 09:00 sulla Rod Laver Arena, Jannik Sinner, reduce dal vittorioso derby con Darderi, affronta Ben Shelton, che negli ottavi ha superato in rimonta Casper Ruud. I due giocatori si ritrovano faccia a faccia, dopo la semifinale dello scorso anno, nel decimo atto della loro rivalità: il numero due guida 8-1 nel bilancio dei precedenti.

Lorenzo Musetti vuole aggiornare ulteriormente il suo miglior risultato a Melbourne e regalarsi il secondo derby consecutivo con l’illustre connazionale in un torneo dello Slam. Per riuscire nel suo intento, il toscano, in costante crescita di gioco e risultati, dovrà sfatare, nell’incontro che inizierà non prima delle 04:30 italiane, il tabù Djokovic: il serbo conduce 9-1 nel bilancio dei precedenti.

In campo femminile aprirà il programma di giornata, alle 01:30, il match tra la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero cinque, e la numero due del mondo Iga Swiatek. A seguire, in un derby a stelle e strisce, Jessica Pegula, sesta favorita del tabellone, si gioca l’accesso in semifinale contro la connazionale Amanda Anisimova, testa di serie numero quattro.

Gli Australian Open 2026 continueranno questa notte, quando in Italia sarà mercoledì 28 a partire dall’1:00. A causa delle recenti novità sul panorama televisivo in Italia, non ci sarà diretta tv in quanto tale. La diretta streaming sarà disponibile attraverso vari mezzi: Eurosport è disponibile con 6 canali lineari su DAZN e Timvision; Discovery+ e HBO Max, dietro abbonamento, trasmettono tutti i campi disponibili. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali (i match di Sinner e Musetti), per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026: ORDINE DI GIOCO

Mercoledì 28 gennaio

Rod Laver Arena

Sessione diurna

Ore 1:30 Rybakina (KAZ) [5]-Swiatek (POL) [2] – Quarti donne

NP Ore 3:00 Pegula (USA) [6]-Anisimova (USA) [4] Quarti donne

NP Ore 4:30 Musetti (ITA) [5]-Djokovic (SRB) [4] – Quarti uomini

Sessione serale

Ore 9:00 Shelton (USA) [3]-Sinner (ITA) [2] – Quarti uomini

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, 2, 3, 4, 5, 6, Discovery+, HBO Max, DAZN, Timvision

Diretta Live testuale: OA Sport