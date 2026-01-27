Musetti-Djokovic, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si ritroveranno mercoledì 28 gennaio per disputare i quarti di finale degli Australian Open 2026. La partita è in programma non prima delle 04:30 italiane (14:30 locali). L’azzurro ha grandi motivazioni per continuare la sua avventura, al cospetto di un avversario che nei precedenti gli ha quasi sempre sbarrato la strada.

Il bilancio di 9-1 in favore del serbo parla chiaro e Musetti ha voglia di invertire questo trend, per dimostrare al suo avversario, a se stesso e a chi seguirà che la sua evoluzione è un fatto acclarato. In altre parole, si vuol andare oltre per dimostrarsi all’altezza della situazione. Lorenzo è reduce dalla brillante prestazione contro l’americano Taylor Fritz, mentre Nole ha beneficiato del ritiro del ceco Jakub Mensik e avuto il pass per i quarti senza scendere in campo.

La partita Musetti-Djokovic, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del toscano che disputerà il quarto di finale contro l’asso serbo agli Australian Open 2026.

MUSETTI-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 28 gennaio (orari italiani)

ROD LAVER ARENA

SESSIONE DIURNA – Dalle 1:30

Singolare Femminile • Quarti di finale

E. Rybakina (5) vs I. Swiatek (2)

SESSIONE DIURNA – Non prima delle 3:00

Singolare Femminile • Quarti di finale

J. Pegula (6) vs A. Anisimova (4)

SESSIONE DIURNA – Non prima delle 4:30

Singolare Maschile • Quarti di finale

L. Musetti (5) vs N. Djokovic (4)

SESSIONE SERALE – Dalle 9:00

Singolare Maschile • Quarti di finale

B. Shelton (8) vs J. Sinner (2)

A seguire

Doppio Femminile • Quarti di finale

E. Shibahara/V. Zvonareva vs K. Birrell (WC)/T. Gibson (WC)

PROGRAMMA MUSETTI-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport