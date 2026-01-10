Volley femminile, Macerata la spunta al tie-break contro la Omag MT nella 6ª giornata di ritorno di Serie A1

Punti pesanti in palio questa sera al Palacervia, dove la Omag MT San Giovanni in Marignano ha affrontato la CBF Balducci Macerata nell’anticipo della 6ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Una sfida di grande rilievo, disputata in un momento cruciale della stagione.

Per la Omag MT si è trattato dell’inizio di un ciclo di impegni ravvicinati che richiederanno massima concentrazione, qualità di gioco e una gestione efficace dei momenti decisivi. Le Zie hanno lavorato e continuano a farlo con grande dedizione, con l’obiettivo di trasformare il percorso intrapreso in punti preziosi per la classifica e di esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale.

Di fronte c’era una CBF Balducci solida e ben organizzata, formazione che in questa stagione ha saputo mettere in mostra una chiara identità di gioco. Un’avversaria ben conosciuta e, proprio per questo, ancora più stimolante sul piano tecnico e tattico. Dopo la sfida con Macerata, la formazione romagnola sarà attesa da altri appuntamenti di alto livello contro Il Bisonte Firenze, Cuneo, Monviso e Perugia, oltre ai confronti con Chieri, Milano e Busto Arsizio.

Ad avere la meglio è stata la squadra guidata da coach Valerio Lionetti, al termine di una vera e propria battaglia durata cinque set. I parziali — 25-22, 22-25, 18-25, 25-23 e 19-17 — hanno premiato Macerata, capace di imporsi nonostante la grande prova della squadra di Massimo Bellano. Alla Omag MT non sono bastati i 19 punti a testa di Alice Nardo ed Elizaveta Kochurina per evitare la sconfitta. Tra le ospiti spicca la prestazione superba di Nicole Piomboni, autrice di 22 punti e premiata come MVP dell’incontro. Un successo di grande valore per la formazione marchigiana in chiave playoff.