Dove vedere in tv Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Domenica 11 gennaio (ore 16.00) si gioca Chieri-Conegliano, incontro valido per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Si tratta del big match del fine settimana: dopo l’intensa battaglia contro Novara e la netta vittoria sul campo dell’LKS Lodz in Champions League, le Campionesse d’Europa saranno impegnate nell’esigente trasferta contro le piemontesi, reduci dalla sudata affermazione in CEV Cup contro Nancy. Si fronteggiano la prima e la terza forza del torneo, separate da nove punti.

Coach Daniele Santarelli dovrebbe puntare sul suo sestetto di riferimento: l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Tra le fila di Chieri, che nell’ultimo turno di campionato ha regolato Bergamo al tie-break e che si è inserita alle spalle dell’Imoco e di Scandicci, spiccano Anett Nemetch, Laura Kunzler e Stella Nervini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Chieri-Conegliano, incontro valido per la diciannovesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO CHIERI-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Domenica 11 gennaio

Ore 16.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA CHIERI-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.