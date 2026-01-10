Dove vedere in tv Milano-Perugia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

La sfida tra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia, valida per la 19ª giornata della Serie A1 femminile, si inserisce in un turno che propone temi di grande interesse con due sfide tra big del torneo (Chieri-Conegliano e Scandicci-Busto Arsizio). A Monza domenica va in scena una partita che, almeno sulla carta, sembra avere un chiaro pronostico, ma che nasconde comunque diverse chiavi di lettura.

Milano arriva all’appuntamento da quarta forza del campionato con 40 punti, reduce da una settimana europea complicata, culminata con la sconfitta sul campo dell’Eczacıbaşı. Un risultato che ha interrotto il cammino continentale ma che obbliga ora la squadra di Lavarini a resettare rapidamente, ritrovando solidità mentale e continuità di gioco in campionato. Davanti al proprio pubblico, le lombarde sono chiamate a fornire risposte soprattutto sul piano emotivo, confermando quanto di buono mostrato nell’ultimo turno di A1 con il netto successo a Macerata e ribadendo ambizioni di alta classifica in vista della volata playoff.

Di fronte c’è una Perugia che si presenta profondamente diversa rispetto alle ultime uscite. La società umbra, che già qualche giorno fa aveva ingaggiato Giulia Gennari per la regia, ha infatti deciso di cambiare guida tecnica in corsa, affidando la squadra a Micoli dopo l’esonero di Giovi, e ha contemporaneamente risolto il contratto con Williams, in attesa dell’arrivo di Mlual dal Monviso. Una scelta che certifica il momento delicato vissuto dalle umbre, ultime in classifica e reduci dalla sconfitta interna contro Cuneo, ma anche la volontà di provare a dare una scossa a un ambiente che ha bisogno di ritrovare fiducia e identità.

Perugia arriva a Monza senza particolari pressioni di risultato, ma con l’obiettivo di mostrare segnali di reazione, cercando maggiore ordine e compattezza dopo settimane difficili. Milano, dal canto suo, resta largamente favorita, ma è chiamata a non sottovalutare il contesto: partite come questa, soprattutto dopo un impegno europeo dispendioso, possono nascondere insidie se affrontate con superficialità. In palio ci sono punti pesanti per la classifica e, soprattutto, indicazioni importanti sullo stato mentale delle due squadre in una fase cruciale della stagione.

Il fischio d’inizio è in programma all’Opiquad Arena di Monza domenica 11 gennaio con inizio alle 17.00. Non è prevista la diretta Tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Domenica 11 gennaio – Opiquad Arena di Monza

Ore 17.00. Numia Vero Volley Milano vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia

PROGRAMMA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: VBTV (Volleyballworld.com)

Diretta Live testuale: OA Sport.