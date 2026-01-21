Virtus Bologna-Fenerbahce oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Primo impegno casalingo settimanale per la Virtus Bologna in Eurolega! Oggi mercoledì 21 gennaio alle ore 20:30 i bianconeri ospitano il temibile Fenerbahce Istanbul per la ventitreesima giornata della regular season 2025-2026.

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHCE DI BASKET DALLE 20.30

Le V-nere vogliono dare continuità al blitz esterno di giovedì scorso contro Dubai (72-80) dove Saliou Niang ha piazzato una prestazione stellare da 17 punti e 17 rimbalzi, con 21 punti del sempre efficace Carsen Edwards. 11-11 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in dodicesima posizione quindi ancora in corsa per i play-in.

Il Fenerbahce Istanbul campione in carica si presenta in Emilia forte del successo contro Valencia (82-79), con gli uomini di coach Sarunas Jasikevicius che si issano al terzo posto in graduatoria con 14-7 di record dopo ventuno turni disputati. Fari puntati su Wade Baldwin e su Nando De Colo rientrato dopo l’esperienza all’ASVEL, con Nicolò Melli a mostrare il fisico sotto le plance.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa grande sfida di Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026 OGGI

Mercoledì 21 gennaio

Ore 20:30 Virtus Olidata Bologna-Fenerbahce Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHCE ISTANBUL EUROLEGA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport