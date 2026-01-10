Verena Hofer sul podio a Winterberg: “Abbiamo sperimentato tanto sulla pista di Cortina…”

Verena Hofer ha conquistato un pregevole terzo posto a Winterberg, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di slittino. L’azzurra è riuscita a salire sul podio per la seconda volta in stagione, distinguendosi sull’esigente budello tedesco con due manche estremamente solide e pulite (era già terza a metà gara).

La nostra portacolori, che era già stata seconda a Park City nel mese di novembre, ha chiuso con un distacco di 365 millesimi dall’austriaca Hannah Prock, capace di vincere con il tempo di 1:51.885 (miglior tempo in entrambe le manche) e di lasciarsi alle spalle la padrona di casa Julia Taubitz per appena 87 millesimi.

Verena Hofer, che ha così dato un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Abbiamo svolto una buona preparazione sia sotto il profilo tecnico che psicologico. Qualcosa è successo in queste settimane. Siamo riuscite a sperimentare molte cose sulla pista di Cortina che ci hanno aiutato”.