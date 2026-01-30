United Rugby Championship: le Zebre Parma cercano il successo contro il Connacht

Si disputa questo fine settimana l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship e al Lanfranchi le Zebre Parma ospitano gli irlandesi del Connacht. Sabato 31 gennaio 2026 va in scena una sfida delicata per la franchigia emiliana, determinata a riscattare alcune prestazioni positive ma finora non sempre premiate in classifica.

Le Zebre Parma stanno vivendo una stagione densa di alti e bassi: dopo l’esperienza dello scorso anno — conclusa con cinque vittorie — il team guidato da Massimo Brunello ha mostrato segnali di crescita in diverse partite, con prestazioni combattive come quella contro i Glasgow Warriors nel turno precedente, perso di misura 21-26 davanti al pubblico di Parma. Nonostante ciò, la classifica le vede ancora nelle posizioni basse della classifica, con 2 successi e 8 sconfitte. La squadra emiliana punterà a sfruttare il fattore campo e la voglia di rivalsa per conquistare punti fondamentali nella corsa al miglior piazzamento possibile in vista della seconda parte di stagione.

Di fronte ci sarà un Connacht in difficoltà di punti ma non da sottovalutare. Gli irlandesi si trovano attualmente con 2 vittorie e 7 sconfitte, con un differenziale punti negativo ma con la capacità di essere pericolosi in contesti di gioco aperto. Nel loro recente confronto diretto valido per lo stesso URC della scorsa stagione, il Connacht si impose 22-12 a Parma, dimostrando efficienza nei momenti chiave e una maggiore esperienza nei break offensivi. Per gli ospiti questo turno rappresenta l’opportunità di rilanciare la propria annata e lottare per risalire la classifica, sfruttando un calendario che può ancora riservare sorprese.

La sfida tra Zebre Parma e Connacht si preannuncia quindi combattuta e tattica, con entrambe le squadre desiderose di muovere la classifica prima degli importanti impegni internazionali del Sei Nazioni. Le Zebre cercheranno di capitalizzare il sostegno dei propri tifosi e di mettere in campo la solidità difensiva mostrata in parte contro squadre di alto profilo, mentre il Connacht punterà a gestire meglio la palla e a imporre il proprio ritmo con mischie e drive efficaci. Che vinca chi saprà mantenere lucidità nei momenti decisivi: Parma è pronta allo scontro.