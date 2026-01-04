United Cup 2026, quarta giornata decisiva: Germania-Polonia da brividi, USA per il passaggio del turno

Quarta giornata di incontri in programma domani alla United Cup 2026, con la fase a gironi del torneo di tennis a squadre miste che entra nel momento clou. Match già pesanti in chiave qualificazione, tra debutti, sfide da dentro o fuori e possibili verdetti anticipati.

Nel Gruppo D è tempo di esordio per la Cechia, opposta alla Norvegia, già battuta all’esordio dall’Australia. Casper Ruud e compagni sono con le spalle al muro e dovranno misurarsi con una delle selezioni più attrezzate del torneo.

I cechi possono contare su una formazione di altissimo livello, guidata da Barbora Krejcikova, campionessa di Wimbledon 2024 e del Roland Garros 2021, e dal giovane Jakub Mensik. Dall’altra parte, la formazione norvegese si affida a Malene Helgo e allo stesso Ruud. Sulla carta, Mensik ha l’opportunità di indirizzare la sfida, considerando il netto divario tecnico tra Krejcikova e la tennista scandinava. Resta però da valutare la condizione fisica della ceca, reduce da una stagione complicata sul piano degli infortuni, un’incognita condivisa anche da Mensik. Gli scandinavi sperano dunque di trascinare il confronto fino al doppio misto per giocarsi le ultime chance.

A Sydney, la sessione serale sarà impreziosita dal confronto tra Germania e Polonia (Gruppo F). Esordio assoluto per i polacchi, che puntano forte sulla coppia di stelle Hubert Hurkacz-Iga Swiatek. Il match assume i contorni di una rivincita, considerando la finale del 2024 vinta dai tedeschi. Riflettori puntati in particolare su Hurkacz, chiamato a testare la propria condizione dopo il lungo calvario vissuto la scorsa stagione a causa di un serio infortunio al ginocchio. L’incontro con Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, si preannuncia durissimo: il tedesco conduce 3-1 nei precedenti, anche se l’unico successo del polacco è arrivato nell’ultimo incrocio, la semifinale sull’erba di Halle 2024, su una superficie ben diversa.

Nel singolare femminile, Swiatek parte nettamente favorita contro Eva Lys: la tedesca ha sempre perso contro la numero 2 del mondo nei tre precedenti, raccogliendo appena sette game complessivi. Molto potrebbe dunque decidersi nel doppio misto, dove la coppia polacca cercherà di fare meglio rispetto al tandem tedesco Zverev/Siegemund.

Alla RAC Arena di Perth, gli Stati Uniti, campioni in carica, puntano a chiudere rapidamente i conti contro una Spagna priva di Carlos Alcaraz e Paula Badosa (Gruppo A). Il contributo di Jaume Munar e Jessica Bouzas Maneiro è stato insufficiente contro l’Argentina e resta da capire se il copione potrà cambiare. Dal fronte americano, però, arrivano segnali non rassicuranti su Taylor Fritz, condizionato da problemi al ginocchio, come dimostrato dal sorprendente ko contro l’argentino Sebastian Baez. Toccherà quindi a Coco Gauff caricarsi la squadra sulle spalle, anche grazie al suo impegno nel doppio misto al fianco di Christian Harrison.

A chiudere il programma di Perth sarà la sfida tra Gran Bretagna e Grecia, entrambe vittoriose contro il Giappone e ora pronte a giocarsi il passaggio del turno nel Gruppo E. Restano dubbi sulla presenza di Emma Raducanu, che oggi ha saltato il match contro Naomi Osaka, sostituita da Katie Swan. L’eventuale assenza di Raducanu, unita alla defezione iniziale di Jack Draper, potrebbe rafforzare le ambizioni degli ellenici, trascinati dal collaudato duo Stefanos Tsitsipas-Maria Sakkari.