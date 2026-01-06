United Cup 2026, Alex de Minaur trascina l’Australia ai quarti di finale. Cechia, miglior seconda a Sydney

Alex de Minaur è stato l’eroe della Ken Rosewall Arena di Sydney. Nella sfida del Gruppo D della United Cup 2026 tra Australia e Cechia, gli australiani si sono imposti con un punteggio di 2-1, conquistando così il primato del raggruppamento e la qualificazione ai quarti di finale. I padroni di casa affronteranno la squadra migliore del Gruppo F, con elevate probabilità che si tratti della Polonia, considerando il vantaggio oggettivo dei polacchi rispetto agli olandesi nel confronto diretto.

Dopo che Barbora Krejcikova ha superato Maya Joint in due set, l’Australia ha dovuto affrontare una dura battaglia per garantirsi la qualificazione. Tuttavia, il ventiseienne de Minaur ha saputo sfruttare la vivace atmosfera della Ken Rosewall Arena per sconfiggere Jakub Mensik con un punteggio di 6-4, 6-1, prima di unire le forze con Storm Hunter e prevalere su Miriam Skoch e Dalibor Svrcina con un punteggio di 6-2, 6-3, sigillando così il successo.

Mensik ha mostrato momenti di grande tennis all’inizio del secondo set contro Alex, culminati in un’audace volée frontale in tweener, innescata da un servizio fulminante. Tuttavia, l’australiano è rimasto impassibile, salvando tutte e quattro le palle break concesse e portando il suo storico a 5-0 contro il ceco.

Nel singolare femminile, Krejcikova ha proseguito il suo eccellente inizio di stagione 2026 con una vittoria convincente per 6-4, 6-1 su Joint. La trentenne, attualmente al numero 63 della classifica WTA dopo aver saltato i primi cinque mesi della stagione 2025, ha dimostrato una buona forma e può rilanciare le proprie quotazioni in vista del futuro. Grazie alla sua vittoria nel singolo incontro, la Cechia ha ottenuto il passaggio come miglior seconda a Sydney per i quarti di finale.