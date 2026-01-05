Dove vedere in tv Italia-Francia, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming

La sfida tra Italia e Francia ha una valenza di necessità sia per l’una che per l’altra selezione ai fini della prosecuzione del percorso in United Cup 2026. Posta la Svizzera prima nel girone C di Perth, il secondo posto può valere il passaggio del turno per migliore confronto con le altre due seconde dell’ex sede della Hopman Cup.

L’Italia in quest’occasione gode di favori del pronostico piuttosto evidenti, perché parte favorita in tutti e tre i confronti. Nel primo perché Jasmine Paolini guadagna enormemente dal cambio Lois Boisson-Léolia Jeanjean in casa francese, nel secondo perché il livello di Flavio Cobolli può dirsi senz’altro superiore a quello di Arthur Rinderknech, anche se qui il fatto è che i margini si prestano maggiormente a un certo tipo di possibili sviluppi. Tutta da vedere la questione doppio misto, che rimane aleatoria al di là della maggior abitudine di Sara Errani e Andrea Vavassori a giocare insieme (vero è che Bencic/Paul hanno fatto 2/2, il che fa capire che l’equilibrio è maggiore di quel che si pensi nell’intero contesto).

Il match tra Italia e Francia di United Cup si terrà questa notte, quando in Italia sarà già martedì. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sul sito di SuperTennis e su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio

Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech

A seguire Paolini-Jeanjean

A seguire Doppio misto

