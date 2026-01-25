CiclismoCiclocross
Trionfo finale per Pezzo Rosola in Coppa del Mondo: l’azzurro, secondo a Hoogerheide, vince la generale
Si chiude in trionfo la stagione di Patrik Pezzo Rosola. Nell’ultima gara della Coppa del Mondo di ciclocross juniores maschile, l’azzurro conquista la seconda posizione a Hoogerheide e vince, con pieno merito, la classifica generale.
Pezzo Rosola, bravo a inserirsi nel gruppo di testa fin dalle prime battute, interpreta al meglio la gara e coglie il momento decisivo quando parte l’azione chiave. L’azzurro riesce così a giocarsi il successo finale allo sprint. La volata premia il francese Soren Bruyere Joumard, abile a piazzare la zampata vincente e a conquistare la vittoria con il tempo di 41’40’’.
Completano il podio il campione italiano, che ottiene una piazza d’onore di cruciale importanza per il raggiungimento del proprio obiettivo, e lo spagnolo Benjamin Noval Suarez, staccato di due secondi dal vincitore. Chiudono la Top 5 l’olandese Delano Herren, quarto a ventitré secondi, e il belga Jari Van Lee, quinto a trentacinque.
Filippo Grigolini, a lungo nelle immediate vicinanze delle prime posizioni, perde terreno nel finale e deve accontentarsi della nona posizione, con un ritardo di 1’15’’. Tommaso Cingolani conclude invece undicesimo, tagliando il traguardo con soli tre secondi di distacco dal compagno di squadra, mentre Francesco Dell’Olio chiude ventunesimo, staccato di 1’55’’.