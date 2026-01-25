CiclismoCiclocross
Ciclocross, a Hoogerheide l’ultima tappa della Coppa del Mondo. Van Der Poel vicino al trionfo finale
Sta per calare il sipario sulla Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. In attesa dei Mondiali, in programma a fine gennaio, si terrà oggi a Hoogerheide, in Olanda, l’ultimo appuntamento della stagione, al termine del quale conosceremo i vincitori delle classifiche generali. Tante ancora le categorie senza nessun padrone, una su tutte quella degli uomini Elite.
Mathieu Van Der Poel, dopo l’incredibile vittoria di ieri a Maasmechelen con foratura, sembra ormai proiettato alla vittoria. Il fuoriclasse olandese, già vincitore di sette tappe in stagione, deve amministrare un vantaggio di 38 punti sul belga Thibau Nys per sollevare il trofeo. In attesa della prova iridata, grande obiettivo dell’anno, al neerlandese basterà portare la bici al traguardo (entro i primi 24) per aggiungere un’altra affermazione alla sua brillante carriera.
Tra le donne, invece, la partita per la vittoria odierna sembra molto aperta. La vincitrice della generale Lucinda Brand non ha più intenzione di puntare al successo, come manifesta il decimo posto di ieri, ed il parterre di candidate alla vittoria sembra essere piuttosto ampio. Tra queste anche la neocampionessa italiana Sara Casasola, quarta a Maasmechelen.
Nelle gare Junior, per concludere, Patrick Pezzo Rosola e Filippo Grigolini si contenderanno oggi la vittoria nella generale mentre Giorgia Pellizotti, dopo il trionfo di Benidorm, potrà blindare il secondo posto finale.