Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Hoogerheide 2026: orari, programma, tv

Dopo l’appuntamento di ieri a Maasmechelen, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 si sposta oggi in Olanda, a Hoogerheide, dove è prevista l’ultima tappa della stagione. Sul circuito olandese andranno quindi in scena le ultime gare delle categorie Juniores, uomini Under 23 ed Elite che determineranno le classifiche generali.

Tra le donne, la grande protagonista della stagione è stata Lucinda Brand che, con largo anticipo, ha conquistato la Coppa del Mondo. Per la gara di oggi l’olandese non sembra essere favorita e, come successo ieri, potrebbe andare in scena una sfida molto equilibrata. In partita anche Sara Casasola, quarta al termine della prova di 24 ore fa.

La grande attesa è tutta per la gara maschile che deciderà la generale. Mathieu Van Der Poel ha ottenuto a Maasmechelen la settima vittoria stagionale nonostante una foratura ed oggi potrà chiudere i giochi in un circuito dove ha vinto già quattro volte. Al fuoriclasse olandese, in vetta con 38 punti di vantaggio su Thibau Nys, basterà entrare tra le prime 24 posizioni per aggiudicarsi la generale.

PROGRAMMA CICLOCROSS HOOGERHEIDE 2026

Domenica 25 gennaio

Ore 9.30 Uomini Junior

Ore 10.35 Donne Junior

Ore 12.00 Uomini Under 23

Ore 13.40 Donne Elite

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE LA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (elite donne e uomini), Discovery Plus, Eurosport 2 (elite uomini)

Diretta Live testuale: OA Sport