Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario qualificazioni, tv, streaming
Dopo una sola giornata di pausa si riparte oggi con le qualificazioni di Innsbruck, che ospita la terza tappa della 74ma Tournée dei Quattro Trampolini ed il nono appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Tutto pronto dunque per la seconda metà della Vierschanzentournee, che si disputa come da tradizione in Austria.
Riflettori puntati su Domen Prevc, vincitore delle prime due tappe tedesche e leader della Tournée con 35 punti di vantaggio sul primo inseguitore Jan Hoerl. Lo sloveno sarà l’uomo da battere anche sul Bergiselschanze, ed in caso di successo si porterebbe ad un passo dal Grande Slam oltre a blindare quasi definitivamente la conquista della mitica Aquila d’Oro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle qualificazioni per la terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2025-2026 a Innsbruck. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI
Sabato 3 gennaio
Ore 14.30 Qualificazioni Tournée 4 Trampolini a Innsbruck (Austria)
PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.