Tournée dei 4 trampolini 2026, Innsbruck: il ‘camaleontico’ Bergiselschanze

La Tournée dei quattro trampolini attraversa il confine, affrontando però il trasferimento più breve in assoluto. Un paradosso? No, perché pur passanddo dalla Germania all’Austria, bisogna ricordare come Garmisch-Partenkirchen e Innsbruck siano separate solamente da un’ora di auto.

Il capoluogo del Tirolo ricoprirà la parte di terza tappa per la settantesima volta. Le quattro eccezioni sono relative alle edizioni V, X, XI e XX. Il paradosso del Bergiselschanze, “trampolino del Monte Isel”, è un altro. È l’unica, tra le quattro strutture, ad aver ospitato sia i Giochi olimpici che i Mondiali. Però è, contemporaneamente, quella dove si sono disputate meno gare valevoli per la Tournée! Questo perché nnel 2008 e nel 2022 non si potè competere a causa di avverse condizioni meteo.

Quella contemporanea è la quarta versione del Bergiselschanze, eretto originariamente nel 1932 per essere poi abbattuto e ricostruito in tre occasioni (nel 1948, nel 1962 e nel 2001). L’attuale conformazione è famosa per essere un simbolo della città di Innsbruck, grazie alla sua architettura a forma di serpente.

L’impianto tiene fede al suo aspetto, essendo infido. A seconda delle condizioni meteo (vento frontale o di spalle) cambia connotati, avvantaggiando di volta in volta atleti di caratteristiche totalmente diverse. Proprio per la sua difficoltà, il Bergiselschanze è ormai diventato il crocevia della Tournée, poiché negli ultimi anni è spesso risultato decisivo per l’assegnazione della vittoria finale.

SALTO MASCHILE – TOURNEE 2025-26

TAPPA N°3

Luogo: Innsbruck (Austria)

Impianto: Bergiselschanze (HS128)

Versione attuale edificata nel: 2001

Competizioni ospitate: 75

Tappe della Tournée: 71

Prima gara: 8 febbraio 1933

Ultima gara: 4 gennaio 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Peter (SLO)

2017 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – EISENBICHLER Markus (GER) *

2020 – LINDVIK Marius (NOR)

2021 – STOCH Kamil (POL)

2023 – KUBACKI Dawid (POL)

2024 – HÖRL Jan (AUT)

2025 – KRAFT Stefan (AUT)

* Gara non appartenente alla Tournée, bensì disputata a marzo e valida per i Mondiali.

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

1-0-4 (5) – KASAI Noriaki (JPN) °°°°

2-1-1 (4) – STOCH Kamil (POL)

0-2-2 (4) – AMMANN Simon (SUI)

1-2-0 (3) – KRAFT Stefan (AUT)

1-1-1 (3) – KUBACKI Dawid (POL)

1-1-0 (2) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

1-1-0 (2) – HÖRL Jan (AUT)

0-1-1 (2) – LANISEK Anze (SLO)

1-0-0 (1) – LINDVIK Marius (NOR)

0-1-0 (1) – GEIGER Karl (GER) *

0-1-0 (1) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

0-0-1 (1) – TAKEUCHI Taku (JPN)

0-0-1 (1) – KLIMOV Evgeny (RUS)

0-0-1 (1) – WELLINGER Andreas (GER)

0-0-1 (1) – PEIER Killian (SUI) *

0-0-1 (1) – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

* Viene tenuto in considerazione il podio dei Mondiali 2019.

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2002.

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

44 (15-13-16) – AUSTRIA

40 (12-16-12) – GERMANIA (All-inclusive)

36 (14-11-11) – FINLANDIA

31 (13-9-9) – NORVEGIA

14 (6-1-7) – GIAPPONE

13 (4-5-4) – POLONIA

9 (1-4-4) – CECHIA (di cui 6 come Cecoslovacchia)

8 (0-5-3) – SVIZZERA

6 (3-2-1) – RUSSIA (di cui 5 sotto bandiera sovietica)

6 (3-2-1) – SLOVENIA (di cui 1 come Jugoslavia)

2 (1-0-1) – SVEZIA

2 (1-1-0) – GEORGIA (sotto bandiera sovietica)

2 (0-0-2) – UCRAINA (sotto bandiera sovietica)

1 (0-0-1) – CANADA

Nonostante siano stati ottenuti sotto bandiera sovietica, i podi di Koba Zakadze (georgiano) e di Anatoly Zeglanov (ucraino) non possono essere assimilati al movimento russo.

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni Tournée superate: 1 su 3

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 3 gennaio 2024

INSAM Alex

Qualificazioni Tournée superate: 4 su 8

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 38° il 4 gennaio 2023

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 44° il 4 gennaio 2023