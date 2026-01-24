CiclismoStrada
Tour Down Under 2026, Vernon vince la quarta tappa ridotta. Vine resta leader, si ritira Narvaez
Al Tour Down Under sarebbe dovuto essere il giorno della salita di Willunga Hill, ma così non è stato. A causa delle alte temperature nel regione del South Australia, gli organizzatori hanno deciso di accorciare il percorso odierno di 46 chilometri e cancellare così l’ultima ascesa, creando così una tappa di 130 chilometri da Brighton a Willunga. A imporsi allo sprint è stato Ethan Vernon (NSN Cycling Team), che ha così firmato il primo successo stagionale della sua squadra, battendo il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) e l’australiano Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe). Tra i primi dieci hanno concluso anche Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) e Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step).
Nella fase iniziali la corsa è stata caratterizzata da una caduta, che ha portato al ritiro di Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), che era al secondo posto nella classifica generale. Dopo i primi scatti, è nata l’azione che ha caratterizzato la giornata con Remi Cavagna (Groupama – FDJ United), Luke Plapp (Team Jayco AlUla) e Matthew Greenwood (Australia). Il terzetto ha collaborato con buona intesa fino a circa 40 chilometri dall’arrivo, quando Cavagna ha deciso di rialzarsi e venendo così ripreso dal gruppo, lasciando i due compagni di fuga proseguire la loro azione in solitaria per i successivi venti chilometri.
Dunque ai meno venti si sono messe in moto le squadre dei velocisti prima in vista del traguardo volante, vinto dall’italiano Raccagni Noviero e poi soprattutto per lo sprint di fine tappa. Ad avere lo spunto migliore è stato dunque Ethan Vernon, che ha preceduto Andresen e Pithie, con Zambanini al sesto posto e Raccagni Noviero al nono.
In classifica generale resta al comando l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), che ha un vantaggio di poca sopra il minuto nei confronti dello svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e dell’australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost). Da segnalare che Andrea Raccagni Noviero è la nuova maglia bianca di miglior giovane.