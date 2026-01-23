Tour Down Under 2026, cambia il percorso della quarta tappa: cosa è successo nella corsa australiana

Tiene banco la problematica delle alte temperature in Australia e la criticità non interessa solo gli Australian Open. Il riferimento è al Tour Down Under. La corsa a tappe nella terra dei canguri subirà un cambiamento significativo nella sua penultima tappa, con la celebre Willunga Hill rimossa dal percorso originario a causa di condizioni meteorologiche estreme. Gli organizzatori hanno annunciato che la tappa numero 4 sarà accorciata e adeguata per garantire la sicurezza dei corridori e del pubblico.

La decisione arriva dopo che le autorità hanno classificato l’area con una valutazione di rischio incendi “estremo”, in combinazione con temperature annunciate di 43 °C. Inizialmente prevista su 176 km con quasi 2.500 metri di dislivello e tre passaggi sulla salita iconica, la tappa partirà ora da Brighton un’ora prima del previsto, alle 10:10, e terminerà a Willunga, ma senza affrontare la salita di Willunga Hill. Il nuovo percorso misurerà 131 km, riducendo notevolmente il dislivello complessivo.

“La sicurezza rimane la priorità assoluta“, ha dichiarato Stuart O’Grady, direttore di gara. “Eliminare la salita di Willunga Hill è una decisione difficile, ma necessaria per proteggere i corridori e gli spettatori di fronte a condizioni di caldo e rischio incendi così elevate“.

Con l’assenza delle ascese più impegnative, la frazione modificata potrebbe favorire i velocisti, trasformando quella che era stata pensata come una frazione decisiva per la classifica generale in una giornata più tattica. Il traguardo sarà comunque collocato in centro città, su High Street a Willunga, garantendo visibilità e sicurezza per il pubblico.

Nonostante la partenza anticipata, le temperature previste continueranno a sfiorare o superare i 40 °C, confermando l’importanza di questa modifica. Gli organizzatori hanno precisato che l’ultima tappa del Tour, prevista domenica, si svolgerà secondo il programma originario.