LIVE Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Pellegrino, assalto al podio! Klaebo e Diggins per il sigillo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e penultima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la sprint a tecnica classica in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma in Val di Fiemme. Dopo la giornata verità dell’inseguimento di Dobbiaco, il Tour de Ski 2025-2026 entra nella sua fase decisiva con il trasferimento in Val di Fiemme, teatro della quinta e penultima tappa. Oggi, sul tracciato di Lago di Tesero, il programma propone la sprint a tecnica classica, una prova che cambia radicalmente registro rispetto alla 20 km di due giorni fa e che, storicamente, ha spesso inciso in modo determinante sugli equilibri del Tour.

Il format è quello classico della sprint: qualificazioni individuali a cronometro, seguite dalle batterie a eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale). A differenza dell’inseguimento, qui tornano protagonisti gli abbuoni, elemento chiave in una classifica generale che, dopo quattro tappe, appare compatta alle spalle dei leader. Ogni turno superato non vale soltanto prestigio di giornata, ma può tradursi in secondi pesanti da aggiungere o sottrarre in vista dell’ultima salita dell’Alpe Cermis. In campo maschile, la sprint a classico arriva con Johannes Hoesflot Klaebo saldamente al comando della generale. Il norvegese, dominatore dell’inseguimento di Dobbiaco, guida il Tour con 51 secondi di vantaggio su Mattis Stenshagen e un margine attorno al minuto su un nutrito gruppo di inseguitori. Un vantaggio importante, ma non ancora blindato, perché la sprint rappresenta proprio il terreno ideale per Klaebo, capace non solo di qualificarsi agevolmente, ma di puntare alla vittoria di tappa e agli abbuoni massimi.

Alle sue spalle, però, la battaglia è apertissima. Gus Schumacher, Emil Iversen, Edvin Anger e Federico Pellegrino sono racchiusi in pochi secondi in classifica generale e vedono nella sprint un’occasione chiave per guadagnare posizioni. In particolare Pellegrino, sesto nella generale a un minuto dalla vetta, trova nella tecnica classica uno dei suoi terreni preferiti: l’obiettivo è entrare nelle batterie che contano, giocarsi il podio di giornata e rosicchiare secondi preziosi prima dell’atto finale. Anche Elia Barp, tredicesimo, può sfruttare una prova breve e intensa per consolidare la propria presenza nelle zone alte della classifica, mentre per altri fondisti più resistenti che esplosivi la sprint rappresenta una giornata da gestire con attenzione per limitare i danni.

In campo femminile, la sprint di Val di Fiemme arriva con Jessie Diggins sempre più padrona del Tour. L’americana ha rafforzato la leadership con la vittoria nell’inseguimento e guida la classifica con 1’36” su Moa Ilar e Teresa Stadlober, in una situazione che le consente di correre con margine, ma non di abbassare la guardia. La sprint a classico non è storicamente la sua prova più dominante, ma Diggins ha dimostrato più volte di saper gestire il rischio, puntando almeno a passare i turni e a difendere il vantaggio. Alle sue spalle, la tappa si annuncia invece cruciale. Ilar, Stadlober, Heidi Weng, Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo e Kerttu Niskanen sono tutte potenzialmente pericolose in una sprint dove la capacità di interpretare le batterie può fare la differenza. Per chi insegue, l’obiettivo è chiaro: mettere pressione alla leader, approfittare di eventuali eliminazioni premature e sfruttare gli abbuoni per avvicinarsi prima della salita finale.

Per l’Italia femminile, la sprint rappresenta una possibile occasione. Caterina Ganz, tredicesima in classifica generale e reduce da un inseguimento molto solido, ha dimostrato di poter competere a buon livello anche nelle prove brevi: entrare nelle heat e magari spingersi fino ai quarti o alle semifinali significherebbe dare continuità a un Tour fin qui positivo. Più complesso il compito per Cassol, Di Centa, Comarella e De Martin Pinter, chiamate soprattutto a una prova ordinata per non compromettere il finale. La sprint a tecnica classica di Lago di Tesero è una tappa chiave non solo per gli specialisti, ma per l’intero equilibrio del Tour. È l’ultima occasione per cambiare davvero le carte prima dell’Alpe Cermis: chi esce rafforzato da questa giornata può presentarsi all’ultima tappa con un vantaggio psicologico enorme, chi sbaglia rischia di pagare caro. Nel Tour de Ski, la sprint non è mai solo una gara veloce: è spesso il punto in cui il destino della corsa a tappe prende una direzione definitiva.

Si inizia alle ore 12.15 con la qualificazione, alle 14.45 con la seconda fase decisiva.