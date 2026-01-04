Taylor Fritz avverte: “Se il ginocchio non migliora dovrò fermarmi”

Non è un inizio di stagione perfetto quello che sta vivendo Taylor Fritz. Lo statunitense ha perso la sua prima partita del 2026 in United Cup contro l’argentino Sebastian Baez, capace di rimontare un set di svantaggio al numero 6 della classifica ATP. La sconfitta però non sembra preoccupare più di tanto il californiano che sta facendo i conti con una condizione fisica non perfetta.

Questo sembra essere il problema più grande per il semifinalista di Wimbledon che durante la conferenza stampa post partita ha espresso tutte le sue perplessità sulla sua forma. Queste le parole dello statunitense: “Non è questo il modo in cui voglio iniziare l’anno. Si vedeva che ero un po’ arrugginito. Lui ha alzato il suo livello, soprattutto nel terzo set, ma anche a tratti nel secondo. Il primo set, per entrambi, non è stato di alto livello, entrambi abbiamo commesso molti errori. Alla fine, nel primo set, ho vinto perché mettevo palle in campo e lui commetteva errori. Ha iniziato a ridurre gli errori, è stato molto costante, ma anche propositivo e capace di attaccare”.

Sul serio infortunio al ginocchio: “In realtà ho solo bisogno di giocare punti e stare in salute, questo è ciò che conta di più. Ho trascorso la maggior parte, praticamente tutta la preparazione, a riabilitare la mia tendinopatia al ginocchio, ma è qualcosa che richiede mesi e mesi per migliorare. Non ho potuto giocare molti punti perché cerco di non spingermi troppo. Sarà una lotta ottenere i punti e i match per cominciare a sentirmi a mio agio mentre faccio questo e continuo a gestire il dolore al ginocchio, perché proverò a giocare e a continuare la riabilitazione mentre viaggio e mi miglioro, ma se questo non funziona in un paio di mesi, allora dovrò fermarmi del tutto e risolverlo”.