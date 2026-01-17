Tabellone doppio maschile Australian Open 2026: Bolelli/Vavassori in un’affollata parte alta

Il tabellone maschile degli Australian Open 2026 appare fin da subito con parecchi nodi da sciogliere. E questo riguarda specialmente la parte alta, quella in cui sono capitati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sono chiamati a tentare il grande colpo: una terza finale consecutiva, ma riuscendo finalmente a sfatare quel tabù di Melbourne che per ora pare maledetto.

Per il duo tricolore esordio con il taiwanese Ray Ho e il tedesco Hendrik Jebens, poi potrebbe esserci la rivincita contro Luke Johnson e Jan Zielinski: proprio questa settimana il britannico e il polacco sono stati battuti dai due italiani ad Adelaide. Possibile terzo turno contro il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler, una delle (molte) coppie confermate per questo 2026, e che fra l’altro si trova davanti Mattia Bellucci e l’ungherese Fabian Marozsan.

Possibile il quarto di finale contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, con il giocatore di El Salvador e il croato che sono ormai dei clienti abituali, ma che hanno anche vari ostacoli non semplici da interpretare sulla propria strada (Herbert/Thompson, Austin Krajicek/Mektic). Quello che colpisce di più, però, è il tabellone dei numeri 1, i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, cui tocca un esordio da incubo contro l’uruguaiano Ariel Behar e il belga Joran Vliegen, forse i peggiori clienti in assoluto fuori dalle teste di serie. Più anche di Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios, che questo torneo l’hanno vinto, ma le cui condizioni sono un rebus.

Nella parte bassa non va molto meglio a Harri Heliovaara e Henry Patten: il finlandese e il britannico, nuneri 2 del tabellone, già al secondo turno potrebbero avere la complessa coppia austro-americana formata da Alexander Erler e Robert Galloway, e poi si va solo a salire (Gonzalez/Molteni, Harrison/Skupski con l’incognita Ebden/Ram). Sotto tutti i profili, sembra andata davvero bene a Krawietz/Puetz e a Granollers/Zeballos, almeno nella reciproca strada che li porta fino ai quarti. Al via anche Luciano Darderi assieme al cileno Cristian Garin.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2026

Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1]-Behar (URU)/Vliegen (BEL)

McCabe (AUS)/Tu (AUS) [WC]-Bergs (BEL)/Collignon (BEL)

Kokkinakis (AUS)/Kyrgios (AUS) [WC]-Kubler (AUS)/Polmans (AUS) [WC]

Paul (SUI)/Willis (GBR)-King (USA)/Peers (AUS) [15]

Doumbia (FRA)/Reboul (FRA) [12]-Arends (NED)/Arneodo (MON)

Arribagé (FRA)/Olivetti (FRA)-Mannarino (FRA)/Martin (FRA)

Golubev (KAZ)/Nedovyesov (KAZ)-Etcheverry (ARG)/Ugo Carabelli (ARG)

F. Cerundolo (ARG)/J. M. Cerundolo (ARG)-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [8]

M. Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4]-Brkic (BIH)/Dzumhur (BIH)

Majchrzak (POL)/Quinn (USA)-Herbert (FRA)/Thompson (AUS)

Kirkov (USA)/Stevens (NED)-Escobar (ECU)/Reyes-Varela (MEX)

Darderi (ITA)/Garin (CHI)-Krajicek (USA)/Mektic (CRO) [16]

Cabral (POR)/Miedler (AUT) [9]-Bellucci (ITA)/Marozsan (HUN)

Pavlasek (CZE)/Smith (AUS)-Harper (AUS)/Walton (AUS) [WC]

Hijikata (AUS)/Schoolkate (AUS)-Johnson (GBR)/Zielinski (POL)

Ho (TPE)/Jebens (GER)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]

Krawietz (GER)/Puetz (GER) [5]-Rinderknech (FRA)/Vacherot (MON)

de Jong (NED)/Verbeek (NED)-Luz (BRA)/Matos (BRA)

Gonzalez (MEX)/Del (NED)-Melo (BRA)/Romboli (BRA)

Duckworth (AUS)/C. Hewitt (AUS) [WC]-Bhambri (IND)/Goransson (SWE)

Cash (USA)/Tracy (USA) [14]-Frantzen (GER)/Haase (NED)

Demoliner (BRA)/Rojer (NED)-Bublik (KAZ)/Shevchenko (KAZ)

Bolt (AUS)/Sweeny (AUS)-Moutet (FRA)/Sanchez (FRA)

Baez (ARG)/Comesaña (ARG)-Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]

Harrison (USA)/Skupski (GBR) [6]-Schnaitter (GER)/Wallner (GER)

Isaro (THA)/Kaliyanda Poonacha (IND) [WC]-Martinez (ESP)/Munar (ESP)

Shang (CHN)/Zhang (CHN)-Ebden (AUS)/Ram (USA)

Griekspoor (NED)/van de Zandschulp NED)-Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA) [11]

Gozalez (ARG)/Molteni (ARG) [13]-Machac (CZE)/Vocel (CZE)

Nouza (CZE)/Rikl (CZE)-Atmane (FRA)/Muller (FRA)

Romios (AUS)/Seggerman (USA)-Erler (AUT)/Galloway (USA)

Hidalgo (ECU)/Trhac (USA)-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]