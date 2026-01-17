Tabellone doppio femminile Australian Open 2026: Errani/Paolini al via con grandi ambizioni

Nella notte è stato svelato anche il tabellone di doppio femminile degli Australian Open 2026. Sara Errani e Jasmine Paolini provano ad aumentare a due il numero dei titoli Slam vinti in coppia, e partono sia da teste di serie numero 2 che da un tabellone che, da qualunque parte la si vede, è meno pieno di possibili rischi di altre volte.

Per la coppia azzurra esordio contro la britannica Maia Lumsden (che già ha affrontato le due azzurre a Wimbledon 2024, ma in coppia con Harriet Dart) e la cinese Qianhui Tang. Poi, al secondo turno, in ogni caso due wild card: le australiane Kimberly Birrell/Talia Gibson o le giapponesi Momoko Kobori/Ayano Shimizu. Potenziale terzo turno con le numero 16 del seeding, la cinese Hanyu Guo e la francese (veterana) Kristina Mladenovic, che però sono attese da diverse possibili trappole in giro per i primi due turni.

All’atto pratico, fino ai quarti dovrebbero esserci problemi relativi. Interessante notare i cambiamenti di varie coppie: proprio in zona quarti troviamo Asia Muhammad/Erin Routliffe (in pratica, l’americana e la neozelandese sono un nuovo team) e anche Liudmila Samsonova e Diana Shnaider (anche le due russe sono un rinnovamento, con Mirra Andreeva che ha deciso di lasciar andare il doppio). Il lato di semifinale è quello della belga Elise Mertens e della cinese Shuai Zhang.

Forse qualche possibile difficoltà in più, anche se non eccessiva, per le numero 1 del seeding, la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend. Per le due il sorteggio ha riservato lo stesso quarto della kazaka Anna Danilina e della serba Aleksandra Krunic, ma soprattutto il lato di semifinale della taiwanese Su-Wei Hsieh e della lettone Jelena Ostapenko, due che quanto a pericolosità non temono confronti. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, assieme alla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, e sarà in gara anche Venus Williams, insieme alla russa Ekaterina Alexandrova.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2026

Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-Kempen (BEL)/Siskova (CZE)

Xu (CHN)/Yang (CHN)-Valentova (CZE)/Vondrousova (CZE)

Maleckova (CZE)/Skoch (CZE)-Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)

Golubic (SUI)/Li (USA)-Kato (JPN)/Stollar (HUN) [15]

Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) [12]-Bondar (HUN)/Cristian (ROU)

Hon (AUS)/Krueger (USA)-Hunter (AUS)/Joint (AUS)

Piter (POL)/Tjen (INA)-Kasatkina (AUS)/Ar. Rodionova (AUS) [WC]

Gleason (USA)/Pridankina-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [7]

Hsieh (TPE)/Ostapenko (LAT) [3]-Gadecki (AUS)/Krawczyk (USA)

Shymanovich/Sierra (ARG)-Danilovic (SRB)/Potapova (AUT)

Bouzkova (CZE)/Klepac (SLO)-Lamens (NED)/Lys (GER)

McNally (USA)/Osorio (COL)-Kenin (USA)/Siegemund (GER) [13]

Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [9]-Babos (HUN)/Fernandez (CAN)

Olmos (MEX)/Sutjiadi (INA)-Aiava (AUS)/Inglis (AUS) [WC]

Alexandrova/V. Williams (USA) [WC]-Arango (COL)/Jacquemot (FRA)

Kessler (USA)/Pegula (USA)-Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [5]

Perez (AUS)/Schuurs (NED) [8]-Haverlag (NED)/Kartal (GBR)

N. Kichenok (UKR)/Ninomiya (JPN)-Jones (AUS)/Sharma (AUS) [WC]

Maria (GER)/Waltert (SUI)-Kozyreva/Santamaria (USA)

Hozumi (JPN)/Wu (TPE)-Khromacheva/Panova [11]

Chan (TPE)/Jiang (CHN) [14]-Blinkova/Rakhimova (UZB)

Baptiste (USA)/Stearns (USA)-Bouzas Maneiro (ESP)/Cocciaretto (ITA)

Eikeri (NOR)/Neel (EST)-Jovic (USA)/Mboko (CAN)

Cirstea (ROU)/Kalinskaya-Mertens (BEL)/Zhang (CHN) [4]

Muhammad (USA)/Routliffe (NZL) [6]-Noskova (CZE)/Sramkova (SVK)

Eala (PHI)/Martins (BRA)-Aoyama (JPN)/Linette (POL)

Cabrera (AUS)/Preston (AUS) [WC]-Xinyu Wang (CHN)/Zheng (CHN)

Shibahara (JPN)/Zvonareva-Samsonova/Shnaider [10]

Guo (CHN)/Mladenovic (FRA) [16]-Parks (USA)/Yastremska (UKR)

Pavlyuchenkova/Tauson (DEN)-L. Kichenok (UKR)/Volynets (USA)

Birrell (AUS)/Gibson (AUS) [WC]-Kobori (JPN)/Shimizu (JPN) [WC]

Lumsden (GBR)/Tang (CHN)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2]