Tennis
Sinner superstar in Corea: show con Alcaraz e decisioni strategiche sul calendario
Jannik Sinner è arrivato ieri a Seul, in Corea del Sud, accolto come una star da tifosi e organizzatori dell’esibizione in programma sabato 10 gennaio contro Carlos Alcaraz. Secondo quanto filtra, la trasferta asiatica garantirà all’altoatesino un incasso vicino ai 2 milioni di euro: un incentivo ulteriore per dire sì a una sfida dal grande richiamo, l’incrocio con il numero uno del mondo che tutti aspettano.
L’appuntamento rappresenta anche un banco di prova per entrambi, utile per misurarsi senza però scoprire le carte in vista degli Australian Open (18 gennaio–1° febbraio), primo grande obiettivo stagionale del 2026. Nel frattempo, Sinner e il suo team stanno lavorando alla programmazione dell’annata, con l’obiettivo di gestire al meglio i numerosi impegni.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’azzurro non sarà al via dell’ATP 500 di Rotterdam dopo il Major di Melbourne. Al suo posto, ha scelto di puntare sull’ATP 500 di Doha, in Qatar, in calendario dal 16 al 22 febbraio, nella settimana successiva al torneo olandese. Una scelta che lo distingue da Alcaraz, atteso invece nei Paesi Bassi, dove proverà a difendere il titolo conquistato nel 2025.
Resta da capire se Sinner parteciperà anche al torneo di Dubai (23 febbraio–1° marzo), ultimo appuntamento prima del Sunshine Double, con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Di certo, fa notizia il ritorno in Qatar, nel torneo in cui lo scorso anno non poté competere a causa della sospensione di tre mesi concordata con la WADA per la vicenda “Clostebol”. Un’occasione per riprendersi ciò che nel 2025 gli era sfuggito? Il campo, come sempre, darà la risposta.