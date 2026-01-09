BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist staffetta femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming
La seconda giornata del programma di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si chiuderà domani, sabato 10 gennaio, alle ore 14.25, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con un quartetto rivoluzionato nelle frazioniste.
Saranno 19 le formazioni complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri, col pettorale numero 4, saranno, nell’ordine, Rebecca Passler all’apertura, Michela Carrara nel secondo tratto, Linda Zingerle nella terza frazione, ed Hannah Auchentaller in chiusura.
La diretta tv della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+ e, al termine dello sci alpino, Eurosport 1 HD e DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026
Sabato 10 gennaio
Ore 14.25 Staffetta 4×6 km femminile ad Oberhof (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+ e, al termine dello sci alpino, Eurosport 1 HD e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE
1. Svezia
1-1 r Anna Magnusson
1-2 g Anna-Karin Heijdenberg
1-3 y Hanna Öberg
1-4 b Elvira Öberg
2. Francia
2-1 r Lou Jeanmonnot
2-2 g Océane Michelon
2-3 y Justine Braisaz-Bouchet
2-4 b Julia Simon
3. Cechia
3-1 r Jessica Jislova
3-2 g Lucie Charvatova
3-3 y Marketa Davidova
3-4 b Tereza Vobornikova
4. Italia
4-1 r Rebecca Passler
4-2 g Michela Carrara
4-3 y Linda Zingerle
4-4 b Hannah Auchentaller
5. Norvegia
5-1 r Marthe Krakstad Johansen
5-2 g Ingrid Landmark Tandrevold
5-3 y Karoline Offigstad Knotten
5-4 b Maren Kirkeeide
6. Finlandia
6-1 r Inka Hämäläinen
6-2 g Sonja Leinamo
6-3 y Venla Lehtonen
6-4 b Suvi Minkkinen
7. Germania
7-1 r Selina Grotian
7-2 g Julia Tannheimer
7-3 y Janina Hettich-Walz
7-4 b Franziska Preuss
8. Austria
8-1 r Dunja Zdouc
8-2 g Anna Gandler
8-3 y Lea Rothschopf
8-4 b Anna Juppe
9. Slovacchia
9-1 r Zuzana Remenova
9-2 g Anastasiya Kuzmina
9-3 y Maria Remenova
9-4 b Julia Machyniakova
10. Svizzera
10-1 r Lena Häcki-Gross
10-2 g Aita Gasparin
10-3 y Lea Meier
10-4 b Amy Baserga
11. Bulgaria
11-1 r Valentina Dimitrova
11-2 g Lora Hristova
11-3 y Maria Zdravkova
11-4 b Raya Adzhamova
12. Polonia
12-1 r Monika Hojnisz-Starega
12-2 g Kamila Żuk
12-3 y Anna Maka
12-4 b Joanna Jakieła
13. Ucraina
13-1 r Khrystyna Dmytrenko
13-2 g Daryna Chalyk
13-3 y Yuliia Dzhima
13-4 b Olena Horodna
14. Slovenia
14-1 r Lena Repinc
14-2 g Anamarija Lampič
14-3 y Polona Klemencic
14-4 b Manca Caserman
15. Stati Uniti
15-1 r Deedra Irwin
15-2 g Luci Anderson
15-3 y Joanne Reid
15-4 b Margie Freed
16. Lettonia
16-1 r Estere Volfa
16-2 g Baiba Bendika
16-3 y Annija Sabule
16-4 b Elza Bleidele
17. Estonia
17-1 r Susan Küelm
17-2 g Regina Ermits
17-3 y Johanna Talihaerm
17-4 b Tuuli Tomingas
18. Canada
18-1 r Shilo Rousseau
18-2 g Nadia Moser
18-3 y Benita Peiffer
18-4 b Pascale Paradis
19. Kazakistan
19-1 r Milana Geneva
19-2 g Darya Klimina
19-3 y Polina Yegorova
19-4 b Alina Skripkina