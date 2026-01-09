Startlist staffetta femminile Oberhof 2026: orario, programma, tv, streaming

La seconda giornata del programma di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, si chiuderà domani, sabato 10 gennaio, alle ore 14.25, con la staffetta 4×6 km femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con un quartetto rivoluzionato nelle frazioniste.

Saranno 19 le formazioni complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri, col pettorale numero 4, saranno, nell’ordine, Rebecca Passler all’apertura, Michela Carrara nel secondo tratto, Linda Zingerle nella terza frazione, ed Hannah Auchentaller in chiusura.

La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026

Sabato 10 gennaio

Ore 14.25 Staffetta 4×6 km femminile ad Oberhof (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+ e, al termine dello sci alpino, Eurosport 1 HD e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE

1. Svezia

1-1 r Anna Magnusson

1-2 g Anna-Karin Heijdenberg

1-3 y Hanna Öberg

1-4 b Elvira Öberg

2. Francia

2-1 r Lou Jeanmonnot

2-2 g Océane Michelon

2-3 y Justine Braisaz-Bouchet

2-4 b Julia Simon

3. Cechia

3-1 r Jessica Jislova

3-2 g Lucie Charvatova

3-3 y Marketa Davidova

3-4 b Tereza Vobornikova

4. Italia

4-1 r Rebecca Passler

4-2 g Michela Carrara

4-3 y Linda Zingerle

4-4 b Hannah Auchentaller

5. Norvegia

5-1 r Marthe Krakstad Johansen

5-2 g Ingrid Landmark Tandrevold

5-3 y Karoline Offigstad Knotten

5-4 b Maren Kirkeeide

6. Finlandia

6-1 r Inka Hämäläinen

6-2 g Sonja Leinamo

6-3 y Venla Lehtonen

6-4 b Suvi Minkkinen

7. Germania

7-1 r Selina Grotian

7-2 g Julia Tannheimer

7-3 y Janina Hettich-Walz

7-4 b Franziska Preuss

8. Austria

8-1 r Dunja Zdouc

8-2 g Anna Gandler

8-3 y Lea Rothschopf

8-4 b Anna Juppe

9. Slovacchia

9-1 r Zuzana Remenova

9-2 g Anastasiya Kuzmina

9-3 y Maria Remenova

9-4 b Julia Machyniakova

10. Svizzera

10-1 r Lena Häcki-Gross

10-2 g Aita Gasparin

10-3 y Lea Meier

10-4 b Amy Baserga

11. Bulgaria

11-1 r Valentina Dimitrova

11-2 g Lora Hristova

11-3 y Maria Zdravkova

11-4 b Raya Adzhamova

12. Polonia

12-1 r Monika Hojnisz-Starega

12-2 g Kamila Żuk

12-3 y Anna Maka

12-4 b Joanna Jakieła

13. Ucraina

13-1 r Khrystyna Dmytrenko

13-2 g Daryna Chalyk

13-3 y Yuliia Dzhima

13-4 b Olena Horodna

14. Slovenia

14-1 r Lena Repinc

14-2 g Anamarija Lampič

14-3 y Polona Klemencic

14-4 b Manca Caserman

15. Stati Uniti

15-1 r Deedra Irwin

15-2 g Luci Anderson

15-3 y Joanne Reid

15-4 b Margie Freed

16. Lettonia

16-1 r Estere Volfa

16-2 g Baiba Bendika

16-3 y Annija Sabule

16-4 b Elza Bleidele

17. Estonia

17-1 r Susan Küelm

17-2 g Regina Ermits

17-3 y Johanna Talihaerm

17-4 b Tuuli Tomingas

18. Canada

18-1 r Shilo Rousseau

18-2 g Nadia Moser

18-3 y Benita Peiffer

18-4 b Pascale Paradis

19. Kazakistan

19-1 r Milana Geneva

19-2 g Darya Klimina

19-3 y Polina Yegorova

19-4 b Alina Skripkina