Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Flachau: mai una top5 in slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si prepara per un periodo fondamentale nel cuore del mese di gennaio. Il calendario si fa sempre più fitto, con la consapevolezza che i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si fanno sempre più vicini all’orizzonte. Il prossimo impegno sarà quello di Flachau (Austria) per uno degli appuntamenti più iconici del proprio calendario, ovvero lo slalom in notturna sulla pista intitolata a Hermann Maier.

Su questo pendio, però, i colori azzurri hanno spesso fatto fatica. La squadra italiana, infatti, non ha collezionato che due podi totali (non in slalom) e nessuna vittoria. In poche parole una pista poco “amica” per le nostre portacolori. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i risultati più importanti per le azzurre. Il primo podio per una atleta italiana fa spostare all’indietro le lancette dell’orologio ad oltre 30 anni fa. Parliamo del 22 dicembre 1993 e di un superG. La nostra Bibiana Perez è seconda a soli 8 centesimi dalla slovena Katja Koren, con terzo posto per la grande Katja Seizinger. Quarto posto, invece, per un’altra azzurra, ovvero Morena Gallizio a soli 66 centesimi.

Da quel momento in avanti si fanno davvero rarefatti i buoni risultati per la compagine italiana sulle nevi austriache. Bisogna attendere il 14 gennaio 2001, per esempio, per vedere un quarto posto di Karen Putzer nella combinata vinta da Janica Kostelic, quindi ancora un risultato ai piedi del podio per la stessa altoatesina il 9 marzo 2002 nel gigante che vede il successo di Sonja Nef. A questo punto dobbiamo completare un salto in avanti fino al 17 gennaio 2016 per il secondo podio di una italiana sulla pista intitolata a Hermann Maier.

Federica Brignone infatti sale sul gradino più basso del podio nel gigante vinto dalla tedesca Viktoria Rebensburg davanti alla slovena Ana Drev. Nell’occasione sesto posto anche per Nadia Fanchini. L’ultimo risultato di rilievo per i nostri colori a Flachau è il sesto posto di Chiara Costazza nello slalom del 9 gennaio 2018, nella serata del successo della solita Mikaela Shiffrin. Nelle ultime edizioni le azzurre hanno chiuso a bocca asciutta negli slalom che hanno visto le seguenti vincitrici: Petra Vlhova l’8 gennaio 2019 e il 14 gennaio 2020, quindi Mikaela Shiffrin il 12 gennaio 2021, di nuovo Petra Vlhova il 10 gennaio 2023 prima dei successi di Mikaela Shiffrin il 16 gennaio 2024 e Camille Rast nell’ultimo appuntamento disputato il 14 gennaio 2025.