Sport in tv oggi (venerdì 2 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 2 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul derby tutto italiano in Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Un match che può dare un’impronta alla stagione ed essere importante nella prosecuzione del cammino nella massima competizione per club della palla a spicchi.

Grande attenzione ci sarà però il ciclocross, con l’appuntamento che vedrà ai nastri di partenza Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese vorrà porre il punto esclamativo nel percorso tra sterrato e fango, regalando altre emozioni agli appassionati. Scopriremo se ci saranno dei validi rivali in questa gara. Prenderà il via poi l’edizione 2026 della United Cup di tennis e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 2 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 2 gennaio

03:00 Tennis, United Cup 2026: Spagna vs Argentina – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

09:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

10:00 Tennis, United Cup 2026: Grecia vs Giappone – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

11:00 Slittino, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

13.45 Ciclocross, Exact Cross 2026: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.00 Ciclocross, Exact Cross 2026: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

16:00 Calcio a 5, Serie A 2026: CDM Futsal vs Sandro Abate – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

17:00 Basket, Eurocup 2026: Neptunas vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

17:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Came Treviso vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

18:00 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Stella Rossa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara mixed – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

18:45 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazione halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Basket, Eurocup 2026: Ulm vs Lietkbelis – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Calcio a 5, Serie A 2026: Sporting Sala Consilina vs Saviatesta Mantova – Diretta tv su Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panatinaikos vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Real Madrid vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Cagliari vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20:45 Calcio, Ligue1 2026: Tolosa vs Lens – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Basket, Eurolega 2026: Bayern vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, laLiga 2026: Rayo Vallecano vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.

22:00 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazione halfpipe femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

LA DIRETTA LIVE DELL’EXACT CROSS CON VAN DER POEL DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.30