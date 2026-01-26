Sport in tv oggi (lunedì 26 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

L’ultima settimana del mese comincia con una giornata molto importante per lo sport italiano, che spera di scrivere nuove pagine di storia nel tennis. Oggi, lunedì 26 gennaio, sono impegnati infatti tre tennisti azzurri agli ottavi di finale degli Australian Open e l’obiettivo sarebbe quello di portare due rappresentanti ai quarti di finale, complice il derby odierno tra Jannik Sinner e Luciano Darderi.

Sinner parte largamente favorito contro Darderi dopo i problemi di crampi avvenuti due giorni fa in condizioni di caldo torrido, mentre Lorenzo Musetti dovrà superarsi per battere il forte statunitense Taylor Fritz sul cemento di Melbourne. In Andorra va in scena la terza sprint stagionale della Coppa del Mondo di sci alpinismo, con l’italiana Giulia Murada a caccia del podio.

Da seguire anche il debutto del Setterosa ai Campionati Europei di pallanuoto femminile contro la Croazia a Funchal, oltre ai vari posticipi dei campionati nazionali di calcio e basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 26 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 26 gennaio

1.30 Tennis, Australian Open: ottavi di finale (2° match sul centrale non prima delle 4.00 Lorenzo Musetti-Taylor Fritz, 4° match sulla MCA non prima delle 8.00 Jannik Sinner–Luciano Darderi) – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN e HBO Max

11.45 Sci alpinismo, Coppa del Mondo: sprint a Pal Arinsal – Diretta streaming sul canale Youtube ISMF, Eurovision Sport, discovery+, Eurosport 2, DAZN e HBO Max

14.45 Pallanuoto femminile, Europei: Italia-Croazia – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play

15.00 Ciclismo: Challenge Mallorca – Diretta streaming su discovery+, Eurosport 2, DAZN e HBO Max

17.30 Calcio a 5, Europei: Bielorussia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Parma – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Serie A: Olimpia Milano-Varese – Diretta streaming su LBA TV

20.30 Calcio a 5, Europei: Belgio-Slovenia – Diretta streaming su UEFA.tv

20.30 Basket, Serie A: Cremona-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go, NOW e LBA TV

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Everton-Leeds – Diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Girona-Getafe – Diretta streaming su DAZN