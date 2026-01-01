Sport in tv
Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Anche oggi, giovedì 1° gennaio 2026, nel giorno di Capodanno, ci sarà molto sport da seguire in tv ed in streaming: saranno protagonisti gli sport invernali, con il Tour de Ski di sci di fondo, la Tournée dei 4 Trampolini ed il 2 Nights Tour per il salto con gli sci e le qualificazioni dell’halfpipe per la Coppa del Mondo di sci freestyle, il ciclocross con il Trofee Baal, e tanto altro ancora.
La quarta tappa del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo, sarà l’ultima a Dobbiaco: in programma la 20 km pursuit in tecnica classica, con 15 azzurri ancora in gara: al maschile Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli e Simone Mocellini, ed al femminile Caterina Ganz, Federica Cassol, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Francesca Franchi.
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Giovedì 1° gennaio 2026
10.30 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: 20 km pursuit tc maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.00 Ciclocross, X20 Trofee Baal: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming
12.10 Ciclocross, X20 Trofee Baal: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming
12.30 Sci di fondo, Tour de Ski Dobbiaco: 20 km pursuit tc femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.45 Ciclocross, X20 Trofee Baal: donne élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
14.00 Salto con gli sci, Tournée dei 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen: LH HS142 maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
14.45 Salto con gli sci, 2 Nights Tour Oberstdorf: qualificazioni LH HS137 femminile – Nessuna copertura tv/streaming
15.00 Ciclocross, X20 Trofee Baal: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
16.15 Salto con gli sci, 2 Nights Tour Oberstdorf: LH HS137 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
18.30 Calcio, Premier League: Liverpool-Leeds – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW
18.30 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Fulham – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.45 Sci freestyle, Coppa del Mondo Calgary: qualificazioni halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming
21.00 Calcio, Premier League: Sunderland-Manchester City – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Premier League: Brentford-Tottenham – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
22.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Calgary: qualificazioni halfpipe femminile – Nessuna copertura tv/streaming
