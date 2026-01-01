Dove vedere in tv Italia-Francia, United Cup 2026: orari, programma, streaming

Martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, l’Italia affronterà la Francia nel secondo e ultimo incontro del Gruppo C della United Cup 2026, competizione tennistica tra nazioni a squadre miste. Alla RAC Arena di Perth (Australia), gli azzurri saranno chiamati a un altro impegno nella fase a gironi, dopo la sfida contro la Svizzera del 4 gennaio.

L’Italia si presenterà con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di Errani/Vavassori cercare di avanzare il più possibile.

Una compagine di alto livello quella nostrana, che non potrà contare sul top del top nel settore maschile, ma avrà comunque dalla sua un giocatore come Cobolli in grande ascesa nell’ultimo anno. Dall’altra parte della rete, il roster transalpino prevede Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Léolia Jeanjean, Édouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, agli ordini del capitano Lucas Pouille.

La sfida tra Italia e Francia, valida per il Gruppo C della United Cup 2026 di tennis, andrà in scena martedì 6 gennaio 2026 alla RAC Arena di Perth (Australia). Si giocherà a partire dalle 03:00 nostrane. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match.

ITALIA-FRANCIA UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio 2026 (orari italiani)

RAC Arena di Perth (Australia)

Ore 3:00 Cobolli vs Rinderknech

A seguire Paolini vs Jeanjean o Rakotomanga Rajaonah

A seguire Vavassori/Errani vs doppio misto francese

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport