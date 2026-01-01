Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming

Che si tratti di Coppa del Mondo o del circuito X20, l’obiettivo non si sposta di una virgola, non c’è alcuna distinzione. Mathieu van der Poel è pronto ad iniziare il 2026 per prolungare la straordinaria striscia di successi consecutivi con cui il detentore del titolo iridato ha iniziato la sua stagione.

Il fuoriclasse olandese si presenta ai nastri di partenza dell’X20 Trofee Baal, gara che inizierà oggi pomeriggio alle 15:00, con il ruolo di favorito indiscusso per la vittoria finale. La sfida odierna aiuterà van der Poel a scaldare i motori in vista della gara di Zonhoven di domenica prossima, tappa di Coppa del Mondo in cui si rinnoverà il duello con l’eterno rivale Wout van Aert.

Il GP Sven Nys, corsa internazionale che si svolge ogni anno il 1 gennaio a Baal, è intitolato ad uno dei più grandi specialisti del ciclocross di sempre. Sven, tra l’altro, è il padre del belga Thibau, vincitore della gara di Coppa del Mondo disputata domenica scorsa a Dendermonde. Non resta che entrare in gara e lasciare che il tracciato decreti il vincitore: il super favorito piegherà ancora una volta i pretendenti al suo trono?

L’X20 Trofee Baal non sarà trasmesso in diretta tv. Sarà invece possibile seguire l’evento in diretta streaming, per la gara élite femminile e maschile, su Eurosport 2, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara élite maschile.

CALENDARIO X20 TROFEE BAAL 2026

Mercoledì 1° gennaio

11.00 Gara juniores uomini

12.10 Gara U23 uomini

13.45 Gara élite donne

15.00 Gara élite uomini

