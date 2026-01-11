Speed SkatingSport Invernali
Speed skating, Jeffrey Rosanelli settimo sui 500 metri agli Europei. Vigl 12ma sui 1000
All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) proseguono le gare della terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating: assegnati altri tre titoli, sui 1000 femminili, sui 500 maschili e nel team pursuit femminile.
Nei 500 metri maschili arriva la doppietta dei padroni di casa polacchi con il successo di Damian Żurek, primo con il crono di 34.527, davanti al connazionale Marek Kania, secondo con il crono di 34.821, a 0.30. Bronzo per il norvegese Bjørn Magnussen, terzo in 35.123, a 0.60. Buon riscontro per l’azzurro Jeffrey Rosanelli, settimo in 35.454, a 0.93, mentre David Bosa si piazza 12° in 35.811, a 1.29.
Nei 1000 metri femminili la medaglia d’oro va al collo della ceca Nikola Zdráhalova, che centra il successo in 1:16.068, davanti alle neerlandesi Chloé Hoogendoorn, alla piazza d’onore in 1:16.341, a 0.28, ed Isabel Grevelt, terza in 1:16.377, a 0.31. Lontane dalla vetta le azzurre: Maybritt Vigl si classifica 12ma in 1:19.359, a 3.29, mentre Serena Pergher termina 15ma ed ultima in 1:20.614, a 4.55.
Nel team pursuit femminile, specialità in cui non era presente l’Italia, il titolo continentale va ai Paesi Bassi (In ‘t Hof, Vijn, Talsma), che si impongono in 3:01.355, battendo il Belgio (Vanhoutte, Van Elst, Tas), secondo in 3:03.975, a 2.62, e la Polonia (Braun, Jabrzyk, Czyszczoń), sul gradino più basso del podio in 3:07.727, a 6.37.