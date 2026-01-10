Speed skating, Francesca Lollobrigida si conferma poco brillante nei 1500 metri agli Europei. Wiklund fa doppietta

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare degli Europei 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), è spettato alle atlete dei 1500 metri femminili scrivere la parola fine. Una prova in cui erano presenti Francesca Lollobrigida ed Emily Tormen in casa Italia.

Lollobrigida, reduce dal quinto posto nei 3000 metri, sperava di ambire a posizioni ancor più nobili su questa distanza, considerando le assenze importanti di questa manifestazione. La condizione però poco brillante della romana si è confermata anche in questa specialità.

Non è mai riuscita a trovare il giusto ritmo Lollobrigida e il suo riscontro è stato abbastanza anonimo: 1’59″632, settimo tempo nell’overall. Domani l’azzurra sarà al via della Mass Start e scopriremo se avrà ancora delle cartucce da sparare oppure se questo campionato si chiuderà come una semplice tappa di avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Decima piazza, invece, per Tormen in 2’00″963.

Alla fine della fiera è stata la favorita norvegese, Ragne Wiklund, a imporsi. La scandinava ha bissato l’affermazione di ieri nei 3000 metri, facendo propria anche questa gara in 1’56″241, mettendosi alle spalle la ceca Nikola Zdráhalova (+0″29) e l’olandese Chloé Hoogendoorn (+1″40).