Speed skating, Daniele Di Stefano in top-10 nei 1000 metri agli Europei 2026. Oro a Zurek

Calato il sipario sulla prima giornata degli Europei 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), raccontato quanto è accaduto nei 3000 metri femminili e nel team-pursuit maschile, si sono disputate anche altre due specialità. Il riferimento è ai 1000 metri uomini e al team-sprint donne.

Nella prova del chilometro, il pubblico di casa ha potuto festeggiare, visto il successo di Damian Żurek. Una condotta autorevole quella del polacco, unico a infrangere la barriera dell’1’09” e non andando lontano dal record della pista stabilito dal fuoriclasse americano Jordan Stolz nel 2022 (1’08″42). Żurek si è imposto in 1’08″551 davanti all’olandese Tim Prins (1’09″354) e all’estone Marten Liv (1’09″610).

Discreta la prestazione di Daniele Di Stefano. Dopo una partenza non eccezionale, l’azzurro ha cercato di far valere le sue doti naturali di resistenza alla velocità, chiudendo in 1’10″118 (settimo posto finale). Più attardati gli altri atleti nostrani presenti: 14° posto per Francesco Betti (1’10″708) e 15° per David Bosa (1’10″885).

Venendo alla team-sprint femminile, che non vedeva azzurre in gara, è da sottolineare la squalifica dei Paesi Bassi per la caduta di una delle proprie interpreti. E così la Polonia ha potuto conquistare il secondo oro di giornata in 1’27″701, mettendosi alle spalle il Belgio (1’32″650) e la Germania (1’34″526).