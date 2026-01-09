SENZA RIVALI! L’Italia è campione d’Europa nel team-pursuit con il record della pista!

Un autentico dominio. È iniziata col dolce sapore del metallo più pregiato il cammino dell’Italia negli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Gli azzurri, oro e argento nelle due ultime edizioni dei Mondiali, godevano del favore del pronostico a Tomaszów Mazowiecki (Polonia).

Sull’anello di ghiaccio dell’Arena Lodowa, il trio formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini era quello meglio strutturato per imporsi, anche in considerazione delle defezioni che c’erano nella squadra olandese e norvegese. Tuttavia, gli azzurri andavano in cerca di un tempo considerevole, oltre che del successo, proprio per dimostrare la loro superiorità.

La prestazione, per questo, è stata letteralmente sontuosa. Sulla spinta della “locomotiva Ghiotto”, il trio tricolore è quasi andata a doppiare i tedeschi, accoppiati con il Bel Paese nell’ultima batteria. Scandendo un passo regolare e molto veloce, il 3’40″960 è valso l’oro continentale e il nuovo record della pista.

Distacchi biblici per le altre nazioni: Olanda argento a 4″70 e Norvegia bronzo a 6″19. Una vera e propria egemonia firmata dagli alfieri italici e una bella iniezione di fiducia in vista di quel che sarà sul ghiaccio polacco. Per la cronaca, si parla del terzo oro europeo nella storia dell’Italia nel pattinaggio di velocità pista lunga in questo format di gara, ricordando le affermazioni del 2018 firmate da Nicola Tumolero nei 5000 metri e da Francesca Lollobrigida nella Mass Start. Per il trio italiano è anche la chiusura del cerchio, ricordando il terzo posto del 2022 e il secondo del 2024 a livello europeo.