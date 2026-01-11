Solo una discesa sottotono a Zauchensee, quando torna in gara Sofia Goggia? Filotto in Italia: il calendario

Sofia Goggia ha archiviato senza soddisfazione il fine settimana di Zauchensee, dove la Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata per le prime gare veloci del nuovo anno: 17mo posto in discesa libera su una pista molto tecnica, con curvoni veloci, partenza accorciata e neve molle dopo un’intensa perturbazione; superG non disputato a causa delle avverse condizioni meteo. Questo tracciato viene riconosciuto come uno dei più complicati del Circo Bianco femminile, il rischio di cadere è sempre molto elevato e va affrontato con la giusta attenzione.

Il risultato ottenuto sabato non è certo soddisfacente, ma le condizioni erano tutt’altro che ideali. Ci si lascia alle spalle il weekend in Austria e si guarda verso i prossimi appuntamenti con grande entusiasmo, anche perché il cammino verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è entrato nel vivo: mancano quattro settimane al grande evento e la fuoriclasse bergamasca punta a farsi trovare pronta per cercare di fare saltare il banco sull’Olympia delle Tofane.

Ma quando tornerà in gara Sofia Goggia? L’attesa è breve: la Coppa del Mondo sarà protagonista sulle nevi italiane di Tarvisio con una discesa libera e un superG nel fine settimana del 17-18 gennaio, preceduto da due consueti giorni di prove cronometrate. A seguire ci saranno i giganti di Kronplatz (Italia, 20 gennaio) e Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), poi altre due gare veloci a Crans Montana (Svizzera, discesa libera il 30 gennaio e superG il 31 gennaio) a precedere i Giochi, che si apriranno il 6 febbraio.

CALENDARIO PROSSIME GARE SOFIA GOGGIA

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Tarvisio (Italia). Ore 10.45.

Domenica 18 gennaio: superG a Tarvisio (Italia). Ore 11.15,

Martedì 20 gennaio: gigante a Kronplatz (Italia). Prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30.

Sabato 24 gennaio: gigante a Splindleruv Mlyn (Cechia). Prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.30.

Venerdì 30 gennaio: discesa libera a Crans Montana (Svizzera). Ore 10.00.

Sabato 31 gennaio: superG a Crans Montana (Svizzera). Ore 11.00.