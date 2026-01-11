Perché è stato cancellato il superG femminile di Zauchensee: fine settimana martoriato in Austria

Il maltempo non concede tregua alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile di Zauchensee. A causa della nevicata notturna e del forte vento nella parte alta del tracciato, gli organizzatori del supergigante femminile di Zauchensee hanno annullato la gara odierna. Il fine settimana in Austria è stato letteralmente martoriato dalle avverse condizioni meteo.

Il programma era già stato rivoluzionato dalla prima prova della discesa libera disputato su un tracciato accorciato rispetto a quello originale e dall’annullamento della seconda con la conseguente scelte di disputare la gara di ieri con la partenza della libera abbassata al via del SuperG.

La tregua di ieri ha concesso l’opportunità di poter disputare e portare a termine la discesa libera, gara nella quale l’eterna Lindsey Vonn ha confermato la sua classe e ha vinto autorevolmente, mentre Sofia Goggia si è dovuta accontentare di un inedito, per lei, diciassettesimo posto.

Il prossimo appuntamento per lo sci alpino femminile è quello di martedì prossimo con lo slalom di Flachau. Vedremo quali saranno invece le decisioni prese dalla FIS in merito al recupero della terza gara di una specialità nella quale Sofia Goggia ha fin qui conquistato l’unico successo stagionale.