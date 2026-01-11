Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Perché è stato cancellato il superG femminile di Zauchensee: fine settimana martoriato in Austria

Pubblicato

4 minuti fa

il

Per approfondire:
Sofia Goggia
Sofia Goggia/LaPresse

Il maltempo non concede tregua alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile di Zauchensee. A causa della nevicata notturna e del forte vento nella parte alta del tracciato, gli organizzatori del supergigante femminile di Zauchensee hanno annullato la gara odierna. Il fine settimana in Austria è stato letteralmente martoriato dalle avverse condizioni meteo.

Il programma era già stato rivoluzionato dalla prima prova della discesa  libera disputato su un tracciato accorciato rispetto a quello originale e dall’annullamento della seconda con la conseguente scelte di disputare la gara di ieri con la partenza della libera abbassata al via del SuperG.

La tregua di ieri ha concesso l’opportunità di poter disputare e portare a termine la discesa libera, gara nella quale l’eterna Lindsey Vonn ha confermato la sua classe e ha vinto autorevolmente, mentre Sofia Goggia si è dovuta accontentare di un inedito, per lei, diciassettesimo posto.

Il prossimo appuntamento per lo sci alpino femminile è quello di martedì prossimo con lo slalom di Flachau. Vedremo quali saranno invece le decisioni prese dalla FIS in merito al recupero della terza gara di una specialità nella quale Sofia Goggia ha fin qui conquistato l’unico successo stagionale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità