Softball, l’Italia fa quattro su quattro: ancora un successo contro le Bravas in Messico

Quarta vittoria e bagno di folla per la Nazionale italiana di softball, attualmente impegnata in Messico per un lungo quanto proficuo raduno invernale. Le nostre ragazze si sono imposte ancora una volta contro le Bravas, passando per 6-1 davanti ad uno stadio gremito di oltre 2000 spettatori.

Tutto facile per le nostre ragazze, brave a condurre subito per 1-0 grazie alla premiata ditta Dayton – che ha battuto un triplo – e Barbara, autrice della valida del vantaggio. Non è tardata ad arrivare tuttavia la risposta delle padrone di casa, le quali hanno pareggiato subito i conti con Lauren Lucas.

Nella ripresa successiva la squadra tricolore è però tornata all’attacco con le valide di Sheldon e Longhi, preludio del sacrificio di Rotondo utile per il 2-1, Un triplo di Dayton e l’RBI di Piancastelli portano poi le azzurre sul 4-1.

L’ottima difesa e altri due punti hanno poi consentito all’Italia di avanzare sul 6-1, concludendo nel migliore dei modi il poker di partite.