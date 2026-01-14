Softball: Italia, esordio vincente nel 2026 in Messico contro le Bravas

Primo impegno del 2026 e prima vittoria per la Nazionale italiana di softball. La squadra azzurra, guidata da Craig Montvidas, è attualmente in Messico, e più precisamente a Leon. Ed è qui che nella notte batte le cittadine Bravas, che partecipano alla Liga Mexicana de Softbol.

All’Estadio Domingo Santana il punteggio finale è di 11-1 a favore dell’Italia, che la decide nelle primissime fasi con un fuoricampo di Piancastelli già nel primo inning per il 3-0. Dopo il singolo di Valdes del 3-1 arriva però il gran momento per la squadra azzurra.

Di punti, infatti, ne entrano ben otto, con le valide di Longhi, Rotondo (due volte), Dayton (due volte) Barbara e Sheldon, a testimonianza di quanto si rivela lungo questo attacco in quota italiana. Il resto dell’incontro procede in maniera tranquilla, con Ilaria Cacciamani a chiudere in bellezza per mezzo di tre eliminazioni al piatto. Risultato finale: 11-1.

Così Alessandra Rotondo al termine della partita ai microfoni della FIBS: “È stata la prima partita della stagione, la prima partita con questa squadra, con questo gruppo allargato. È stata una gara molto positiva con tante valide e situazioni positive ma soprattutto ci sono tante informazioni che possiamo usare per migliorare. Lo faremo riguardando video e comunque affrontando sempre la stessa squadra nei prossimi giorni, cercando di migliorare. É difficile essere al 100% in questo preciso momento, però ognuna di noi sta dando il massimo per migliorare e perfezionare i piccoli dettagli“.